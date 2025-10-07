 El mensaje de Messi a Jordi Alba tras anunciar su retiro
Deportes

El reclamo de Messi a Jordi Alba tras anunciar su retiro del futbol

El comentario de Messi que impacta tras el retiro de Jordi Alba.

Compartir:
Jordi Alba junto a Messi, MLS
Jordi Alba junto a Messi / FOTO: MLS

Inter Miami vive semanas de cambios profundos. Hace unos días, Sergio Busquets sorprendió al anunciar que pondrá fin a su carrera profesional al concluir la temporada 2025. Y este martes, fue Jordi Alba quien confirmó que seguirá el mismo camino, dejando claro que su etapa como futbolista terminará a finales de este año.

La noticia no solo impactó al entorno del club de Florida, sino que también tocó a Lionel Messi, quien mantiene una de las sociedades más recordadas del futbol moderno con el lateral izquierdo español. Ambos compartieron más de una década en el FC Barcelona, donde se convirtieron en una dupla temida: las asistencias de Alba encontraban casi siempre la definición de Messi, un vínculo que también trasladaron a su paso por Inter Miami.

El capitán de la Selección Argentina, actualmente concentrado en Estados Unidos para disputar los amistosos frente a Venezuela (viernes en Miami) y Puerto Rico (lunes en Chicago), recurrió a sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras a su excompañero.

Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí... Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... Quién me va a dar los pases atrás ahora???", escribió Messi, reflejando la nostalgia que provoca el retiro de un socio inigualable en el campo de juego.

El mensaje se viralizó rápidamente y fue compartido por miles de usuarios que recordaron los mejores momentos de ambos con la camiseta blaugrana, donde conquistaron títulos nacionales e internacionales.

La brillante carrera de Jordi Alba 

Jordi Alba, de 36 años, cierra así una carrera brillante. Formado en el Valencia, alcanzó su consagración en el Barcelona, club en el que ganó múltiples Ligas, Copas del Rey, Supercopas, una Champions League y se consolidó como referente en su posición. Además, levantó la Eurocopa 2012 con España y dejó huella también en Inter Miami, donde se reencontró con Messi y Busquets para escribir el último capítulo de su historia profesional.

Un adiós que marca el fin de una era dorada para el futbol mundial.

Jordi Alba anuncia su retiro y cierra una etapa dorada en el futbol

El jugador del Inter Miami siguió los mismos pasos que su compañero Sergio Busquets.

En Portada

Derrumbe en ruta a El Salvador estaría vinculado a trabajos no autorizados en el cerrot
Nacionales

Derrumbe en ruta a El Salvador estaría vinculado a trabajos no autorizados en el cerro

11:02 AM, Oct 07
Guatemala juramenta a sus atletas para Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Guatemala juramenta a sus atletas para Juegos Centroamericanos 2025

12:01 PM, Oct 07
Mineduc: Clases siguen, pero sin penalización por ausencias debido a lluviast
Nacionales

Mineduc: Clases siguen, pero sin penalización por ausencias debido a lluvias

01:03 PM, Oct 07
Donald Trump reacciona a la participación de Bad Bunny en el Super Bowlt
Farándula

Donald Trump reacciona a la participación de Bad Bunny en el Super Bowl

12:47 PM, Oct 07

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridSeguridadLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos