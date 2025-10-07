El mensaje de Messi a Jordi Alba tras anunciar su retiro

Inter Miami vive semanas de cambios profundos. Hace unos días, Sergio Busquets sorprendió al anunciar que pondrá fin a su carrera profesional al concluir la temporada 2025. Y este martes, fue Jordi Alba quien confirmó que seguirá el mismo camino, dejando claro que su etapa como futbolista terminará a finales de este año.
La noticia no solo impactó al entorno del club de Florida, sino que también tocó a Lionel Messi, quien mantiene una de las sociedades más recordadas del futbol moderno con el lateral izquierdo español. Ambos compartieron más de una década en el FC Barcelona, donde se convirtieron en una dupla temida: las asistencias de Alba encontraban casi siempre la definición de Messi, un vínculo que también trasladaron a su paso por Inter Miami.
El capitán de la Selección Argentina, actualmente concentrado en Estados Unidos para disputar los amistosos frente a Venezuela (viernes en Miami) y Puerto Rico (lunes en Chicago), recurrió a sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras a su excompañero.
Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí... Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... Quién me va a dar los pases atrás ahora???", escribió Messi, reflejando la nostalgia que provoca el retiro de un socio inigualable en el campo de juego.
El mensaje se viralizó rápidamente y fue compartido por miles de usuarios que recordaron los mejores momentos de ambos con la camiseta blaugrana, donde conquistaron títulos nacionales e internacionales.
La brillante carrera de Jordi Alba
Jordi Alba, de 36 años, cierra así una carrera brillante. Formado en el Valencia, alcanzó su consagración en el Barcelona, club en el que ganó múltiples Ligas, Copas del Rey, Supercopas, una Champions League y se consolidó como referente en su posición. Además, levantó la Eurocopa 2012 con España y dejó huella también en Inter Miami, donde se reencontró con Messi y Busquets para escribir el último capítulo de su historia profesional.
Un adiós que marca el fin de una era dorada para el futbol mundial.