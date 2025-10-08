Conor McGregor suspendido hasta marzo de 2026

El regreso de Conor McGregor al octágono tendrá que esperar, debido a que el excampeón irlandés de artes marciales mixtas fue suspendido 18 meses por la Agencia Antidopaje en Deportes de Combate (CSAD) luego de no presentarse a tres controles antidopaje en 2024, realizados el 13 de junio, 19 y 20 de septiembre. La suspensión, retroactiva al 20 de septiembre de 2024, concluirá el 20 de marzo de 2026, lo que lo mantiene fuera de la UFC hasta esa fecha.
Originalmente, McGregor enfrentaba una sanción de 24 meses, pero su cooperación plena con la investigación permitió reducir la suspensión a 18 meses. Según la CSAD, aunque el peleador no se presentó a las pruebas, estaba recuperándose de una lesión y no se preparaba para una pelea en ese momento. Sin embargo, la agencia enfatizó que la precisión en los reportes de paradero y la disponibilidad para pruebas sin previo aviso son esenciales para el éxito del programa antidopaje de la UFC.
La carrera de McGregor marcada por polémicas
La carrera de McGregor ha estado marcada por pausas y polémicas. El irlandés debía enfrentar a Michael Chandler en UFC 303 en junio de 2024, pero se retiró del combate debido a una fractura en el dedo meñique del pie, coincidiendo con el primer control antidopaje fallido. Desde entonces, Chandler ha seguido compitiendo, mientras el regreso de McGregor ha quedado en suspenso.
Durante su inactividad, McGregor se ha enfocado en promover Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), organización de la que es copropietario, aunque también ha continuado acumulando controversias legales y mediáticas, incluyendo un caso de agresión sexual de 2018 por el cual fue declarado responsable.
Sobre su futuro, McGregor ha insinuado que podría regresar en junio de 2026 durante la histórica cartelera que la UFC planea realizar en la Casa Blanca, aunque el director ejecutivo Dana White aclaró que aún no hay planes confirmados. La suspensión, sin embargo, le permitiría llegar a tiempo para esa fecha, manteniendo viva la expectativa entre sus seguidores.
Tras su derrota ante Dustin Poirier en julio de 2021, McGregor sigue enfrentando el desafío de reconstruir su legado dentro de la UFC y demostrar que aún puede competir al más alto nivel del deporte que lo catapultó a la fama.