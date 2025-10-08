 Cristiano Ronaldo habla de su retiro
Deportes

Cristiano Ronaldo habla de su retiro y sorprende con su respuesta

Cristiano Ronaldo recibió un emotivo premio tras 22 años con la Selección de Portugal.

Compartir:
El astro luso recibió un reconocimiento especial. , Redes sociales.
El astro luso recibió un reconocimiento especial. / FOTO: Redes sociales.

Cristiano Ronaldo sigue escribiendo capítulos dorados en la historia del futbol mundial. A sus 40 años, el delantero portugués continúa demostrando que su ambición y competitividad están intactas. Lejos de pensar en el retiro inmediato, el atacante del Al-Nassr aseguró que aún se siente en condiciones de aportar tanto a su club como a la selección de Portugal.

El pasado 7 de octubre, el astro luso recibió un reconocimiento especial por sus 22 años vistiendo la camiseta de la selección nacional. Conmovido por la distinción, "El Comandante" expresó que su objetivo inmediato es contribuir a que Portugal consiga el boleto al Mundial de 2026, torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Quiero seguir jugando unos años más, no muchos, tengo que ser honesto. Todavía estoy produciendo cosas buenas, ayudando a mi club y a Portugal. Entonces, ¿por qué no continuar? Estoy seguro de que cuando me retire, me iré satisfecho porque lo di todo", declaró Ronaldo tras el homenaje.

En sus redes sociales, el cinco veces ganador del Balón de Oro compartió un mensaje de gratitud: "Orgulloso por este reconocimiento especial. 22 años de Selección y continuo con la misma pasión. Gracias a todos los entrenadores y compañeros que me ayudaron a llegar hasta aquí. Obrigado, @selecaoportugal".

El retiro es una realidad cercana 

El delantero también reconoció que, aunque el retiro es una realidad cercana, su enfoque está en disfrutar el presente: "Se trata de disfrutar el momento... porque sé que no me quedan muchos años para jugar, pero el poco tiempo que tengo quiero aprovecharlo al máximo, disfrutando cada momento. Tengo una filosofía de vivir día a día, sin planes a largo plazo".

Actualmente, Portugal lidera con paso firme el Grupo F de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. Con seis puntos, ocho goles a favor y solo dos en contra tras las dos primeras jornadas, el combinado dirigido por Roberto Martínez comparte sector con Armenia, Hungría e Irlanda, lo que le otorga grandes posibilidades de clasificar como líder.

Cristiano Ronaldo, que ya es leyenda, busca añadir un capítulo más a su extraordinaria trayectoria: disputar su sexto Mundial con la camiseta de Portugal.

En Portada

Sismos sacuden el territorio guatemaltecot
Nacionales

Sismos sacuden el territorio guatemalteco

07:36 AM, Oct 08
Cristiano Ronaldo habla de su retiro y sorprende con su respuestat
Deportes

Cristiano Ronaldo habla de su retiro y sorprende con su respuesta

07:11 AM, Oct 08
Capturan en Colombia a dos personas solicitadas en extradición por Guatemalat
Nacionales

Capturan en Colombia a dos personas solicitadas en extradición por Guatemala

07:10 AM, Oct 08
Billboard incluye a Ricardo Arjona como uno de los Mejores Artistas Latinos del siglo XXIt
Farándula

Billboard incluye a Ricardo Arjona como uno de los Mejores Artistas Latinos del siglo XXI

07:06 AM, Oct 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridLiga NacionalSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos