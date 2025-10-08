Cristiano Ronaldo habla de su retiro

Cristiano Ronaldo sigue escribiendo capítulos dorados en la historia del futbol mundial. A sus 40 años, el delantero portugués continúa demostrando que su ambición y competitividad están intactas. Lejos de pensar en el retiro inmediato, el atacante del Al-Nassr aseguró que aún se siente en condiciones de aportar tanto a su club como a la selección de Portugal.
El pasado 7 de octubre, el astro luso recibió un reconocimiento especial por sus 22 años vistiendo la camiseta de la selección nacional. Conmovido por la distinción, "El Comandante" expresó que su objetivo inmediato es contribuir a que Portugal consiga el boleto al Mundial de 2026, torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
Quiero seguir jugando unos años más, no muchos, tengo que ser honesto. Todavía estoy produciendo cosas buenas, ayudando a mi club y a Portugal. Entonces, ¿por qué no continuar? Estoy seguro de que cuando me retire, me iré satisfecho porque lo di todo", declaró Ronaldo tras el homenaje.
En sus redes sociales, el cinco veces ganador del Balón de Oro compartió un mensaje de gratitud: "Orgulloso por este reconocimiento especial. 22 años de Selección y continuo con la misma pasión. Gracias a todos los entrenadores y compañeros que me ayudaron a llegar hasta aquí. Obrigado, @selecaoportugal".
El retiro es una realidad cercana
El delantero también reconoció que, aunque el retiro es una realidad cercana, su enfoque está en disfrutar el presente: "Se trata de disfrutar el momento... porque sé que no me quedan muchos años para jugar, pero el poco tiempo que tengo quiero aprovecharlo al máximo, disfrutando cada momento. Tengo una filosofía de vivir día a día, sin planes a largo plazo".
Actualmente, Portugal lidera con paso firme el Grupo F de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. Con seis puntos, ocho goles a favor y solo dos en contra tras las dos primeras jornadas, el combinado dirigido por Roberto Martínez comparte sector con Armenia, Hungría e Irlanda, lo que le otorga grandes posibilidades de clasificar como líder.
Cristiano Ronaldo, que ya es leyenda, busca añadir un capítulo más a su extraordinaria trayectoria: disputar su sexto Mundial con la camiseta de Portugal.