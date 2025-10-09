"La Superliga estaba muerta antes de su inicio", Al-Khelaifi

El presidente del Paris Saint-Germain y de la European Football Clubs (EFC, antes ECA), Nasser Al-Khelaifi aseguró este jueves que la Superliga europea estaba "muerta antes de su inicio" y destacó la importancia del regreso de Joan Laporta y del Barcelona a la asociación de clubes europeos.
En la rueda de prensa posterior a la asamblea anual de la EFC, Al-Khelaifi señaló que no hay necesidad de crear competiciones paralelas: "Hoy tenemos la mejor competición de clubes y con formatos nuevos aún mejores. Eso es lo que queremos y lo que, hasta ahora, el Barcelona quiere. Veremos qué pasa después", indicó.
La asamblea marcó el regreso de Laporta como invitado, tras años de distanciamiento, lo que el presidente del PSG calificó como un golpe a la idea de la Superliga:
Es nuestro amigo, hemos sido amigos, y como dije en mi discurso, los amigos a veces pueden estar en desacuerdo, pero siempre se reconcilian", apuntó.
Al-Khelaifi también destacó la relevancia de la reincorporación del Barcelona a la EFC: "No se trata de la Superliga, se trata de traer a todo el mundo de vuelta a la familia. Todos los clubes han estado muy contentos de tener al Barcelona de regreso".
El dirigente elogió además la gestión de Laporta al frente del Barcelona: "Tuvimos una buena cena y un paseo por Roma. Es un gran tipo. Lo que ha hecho por el club, en una situación financiera complicada, y cómo ayudó al equipo, merece reconocimiento. Estamos muy contentos de tener a Laporta de vuelta".
Al-Khelaifi manda mensaje al Real Madrid
Para contexto, la Superliga fue promovida por 12 de los clubes más grandes de Europa incluyendo a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid (España), Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal y Tottenham (Inglaterra) y Juventus, AC Milan e Inter de Milán (Italia).
El proyecto contaba con apoyo financiero de JP Morgan y buscaba crear una competición exclusiva para los clubes más poderosos, lo que generó una fuerte polémica y provocó que muchos equipos retrocedieran antes de iniciar la liga.
Al-Khelaifi también extendió un mensaje al Real Madrid sugiriendo que espera su regreso a la EFC tras subrayar que la Superliga "estaba muerta antes de nacer", reforzando la postura de la EFC de mantener la unidad de los grandes clubes europeos bajo la Champions League.