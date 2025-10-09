 Yankees siguen sin corona y extienden su sequía a 16 años
Yankees siguen sin corona y extienden su sequía a 16 años

La derrota marca otro año más sin título para los Yankees, que no logran coronarse desde 2009, a pesar de contar con una de las nóminas más caras del béisbol.

Yankees no pueden contra los Medias Rojas de Boston. Foto: Getty Images
Wild Card Round - New York Yankees v Boston Red Sox / FOTO:

Los Yankees de Nueva York quedaron eliminados de los playoffs tras perder ante los Blue Jays de Toronto 5-2 en el juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS), con lo que Toronto se llevó la serie al mejor de cinco por 3-1 y avanzó a la Serie de Campeonato. Los Azulejos se medirán al ganador de la serie entre Tigres y Marineros, en busca de su primer banderín desde 1993.

La derrota marca otro año más sin título para los Yankees, que no logran coronarse desde 2009, a pesar de contar con una de las nóminas más caras del béisbol y de haber alcanzado la Serie Mundial en 2022, donde cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles. Este 2025, a pesar de las expectativas, los inquilinos del Bronx no pudieron superar a Toronto en los momentos clave de la postemporada.

Objetivamente, los Yankees tuvieron una temporada destacada. Ganaron 94 partidos, igualando la mayor cantidad en la Liga Americana, y cerraron con el mejor diferencial de carreras del circuito (+54). Todo esto a pesar de perder al as Gerrit Cole por una cirugía Tommy John y al Novato del Año Luis Gil por una lesión muscular durante la primavera. Gil regresó en agosto, pero nunca estuvo al cien por ciento.

Mal desempeño ofensivo 

El desempeño ofensivo tampoco fue suficiente en la serie ante Toronto. Los Yankees fueron superados en carreras 34-19 y en jonrones 9-4 a lo largo de los cuatro juegos, a pesar de la heroica actuación de Aaron Judge en el tercer partido. Judge, que cumplirá 34 años en abril, sigue siendo el bateador más dominante de la franquicia desde Barry Bonds, pero el tiempo apremia para que los Yankees puedan volver a levantar la Serie Mundial con él como líder.

La eliminación de los Yankees evidencia que, aunque la organización mantiene poderío económico y talento en su roster, el éxito en la postemporada sigue siendo esquivo. Cada año que pasa sin corona refuerza la frustración de la afición y la sensación de que, a pesar de sus recursos y figuras emblemáticas, Nueva York sigue lejos de volver a saborear el campeonato que no consigue desde hace 16 años.

