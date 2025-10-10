 Curazao derrota a Jamaica y lidera grupo C rumbo al Mundial
Deportes

Curazao derrota a Jamaica y lidera el grupo C rumbo al Mundial 2026

El grupo del Caribe tiene por ahora a Curazao en casilla que da clasificación directa al Mundial 2026.

Curazao derrota a Jamaica en eliminatoria mundialista Concacaf
Curazao derrota a Jamaica en eliminatoria mundialista Concacaf / FOTO: Concacaf

Curazao venció a Jamaica 2-0 con goles de Livano Comenencia y Kenji Gorré en el estadio Ergilio Hato por la tercera fecha de la ronda final de la eliminatoria Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Curazao tomó la ventaja al minuto 14 con un potente disparo de larga distancia al rincón inferior izquierdo por parte de Livano Comenencia.

Joe Russell estuvo cerca de empatar para Jamaica al 45’, pero su remate fue despejado por la defensa rival cuando se dirigía al arco.

El portero de Curazao, Eloy Room, realizó una atajada clave al 56’, deteniendo un potente disparo de Renaldo Cephas desde fuera del área.

Kenji Gorré amplió la ventaja para Curazao al 68’ con una definición al ángulo superior derecho desde el costado izquierdo del área. Jürgen Locadia dio la asistencia en la jugada.

Room volvió a ser decisivo al 84’ para mantener la ventaja de dos goles de los locales, al rechazar un potente disparo de larga distancia de Cephas.

Room firmó una actuación sobresaliente para Curazao, registrando cinco atajadas y consiguiendo su segunda portería imbatida en la Ronda Final.

Con este resultado, Curazao asciende al primer lugar del grupo B con siete puntos, mientras que Jamaica cae al segundo lugar con seis unidades.

Triunfo de Trinidad y Tobago

Por su parte, Trinidad y Tobago derrotó 0-3 a Bermudas en el estadio Nacional de Bermudas en Devonshire.

Dante Sealy abrió el marcador para Trinidad y Tobago al minuto 10, definiendo desde corta distancia tras una asistencia de Levi García.

Tyrese Spicer amplió la ventaja para los Soca Warriors al 30’. El atacante presionó, recuperó la posesión en el último tercio, ingresó al área, eludió al portero y definió al poste derecho.

Kobi Henry aumentó la diferencia para los visitantes al 49’ con un cabezazo tras aprovechar un rebote, luego de un primer intento en tiro libre de Sealy.

Con este resultado, Trinidad y Tobago llega a cuatro puntos y se ubica en el tercer lugar del grupo B, mientras que Bermudas es cuarto sin unidades.

Ambos equipos continuarán sus campañas clasificatorias el martes: Trinidad y Tobago visitará a Curazao y Bermudas hará lo propio ante Jamaica.

*Información Concacaf.

