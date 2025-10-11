España derrota a Georgia en el camino al Mundial 2026

La selección de España prosigue con su marcha triunfal en la fase de clasificación tras lograr este sábado una plácida victoria ante Georgia en Elche que le consolida en el liderato del grupo y le acerca de forma casi definitiva al próximo Mundial.
El combinado que dirige Luis de la Fuente no acusó las ausencias de varios de sus solistas más destacados y con un juego dinámico y vertical pasó por encima del combinado georgiano, al que sólo los postes y la actuación de su portero Mamardashvili, que atajó incluso un penalti, libraron de un castigo mucho más contundente.
El partido debió abrirse para España en el minuto 6, cuando Kochorashvili cometió un posible penalti sobre Ferran Torres ignorado por el colegiado tras consultar con el VAR.
España apeló a la paciencia y al toque, bajo la batuta de Pedri y Zubimendi, para derribar el muro georgiano.
En pleno monólogo español, Oyarzabal, tras una asistencia de Yeremy, tuvo la primera gran ocasión, pero su remate de cabeza, casi bajo palos, se marchó alto.
Los goles de España
España abrió el marcador tras una genialidad de Pedri, que colgó el balón en el área por encima de la defensa para que Le Normand le regalara el gol a Yeremy Pino.
Apenas tres minutos después, una nueva fantasía de Pedri dejó a Ferran solo ante Mamardashvili, que derribó al delantero dentro del área.
El atacante del Barcelona asumió la responsabilidad de lanzar el penalti, pero el portero georgiano evitó el gol con una gran intervención.
El fallo no desanimó al equipo español, que siguió percutiendo en ataque con un Pedro Porro especialmente punzante en el carril derecho.
Georgia, atrincherada, al borde de su área, apenas tuvo el balón, por lo que sus dos principales amenazas ofensivas, Kvaratskhelia y Mikautadze, estuvieron desconectados del partido.
El segundo gol tardó en llegar, pero la espera mereció la pena. Oyarzabal logró por fin descerrajar la portería de Mamardashvili con un potente lanzamiento de falta desde la frontal del área al que no pudo responder el meta georgiano.
Con 2-0 en el marcador, De la Fuente optó por dar descanso a algunos de sus titulares, como Pedri, Oyarzabal y Porro, y conceder minutos a jugadores como Borja Iglesias, Llorente o Barrios.
*Información EFE.