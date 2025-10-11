 Portugal tiene la "misión" de ganar el Mundial por Jota
Deportes

Portugal tiene la "misión" de ganar el Mundial por Diogo Jota, afirma Martínez

En la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra Irlanda en Lisboa, Martínez añadió que el equipo perseguirá ese sueño con los "estándares" que el exdelantero del Liverpool aportaba al grupo.

Cristiano Ronaldo junto a Diogo Jota. / FOTO: Redes sociales.

Portugal tiene la "misión" de cumplir el sueño del fallecido Diogo Jota de ganar el Mundial, destacó este viernes el seleccionador del equipo portugués, el español Roberto Martínez.

En la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra Irlanda en Lisboa, de clasificación para el Mundial de 2026, Martínez añadió que el equipo perseguirá ese sueño con los "estándares" que el exdelantero del Liverpool aportaba al grupo.

Tenemos una misión. El sueño de Diogo era ganar el Mundial, y tenemos la responsabilidad de continuar con ese sueño", dijo el entrenador.

Para ello, agregó Martínez, Jota será "la fuerza y el guía para el resto de la historia de esta selección nacional. Es parte de esta familia para siempre".

Primer partido en Portugal  desde el fallecimiento de Jota

Portugal se enfrentará a la selección irlandesa en el que será su primer partido en suelo luso desde el fallecimiento del delantero y su hermano, el que fuera jugador del Penafiel André Silva, en un accidente de tráfico en Zamora (España) el pasado mes de julio.

Sobre el encuentro, Roberto Martínez destacó que espera "una reacción" de Irlanda tras sus malos resultados y que, a pesar de ser colista del grupo F, liderado por Portugal, no se puede "subestimar".

Además de Irlanda, el equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo se enfrentará el día 14 a Hungría, también en el Estadio de Alvalade de Lisboa, en una jornada en la que podría asegurar ya su presencia en el Mundial que se celebrará el próximo año en México, Canadá y Estados Unidos.

