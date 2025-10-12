 Colombia golea a México, anfitrión del Mundial 2026
Deportes

Colombia golea a México, anfitrión del Mundial 2026

El próximo martes, México enfrentará a Ecuador y Colombia a Canadá en amistosos de preparación de cara al Mundial 2026.

Compartir:
Colombia demostró ante México su gran momento
Colombia demostró ante México su gran momento / FOTO: EFE

La selección de Colombia confirmó este sábado su excelente momento de forma deportiva, al golear por 0-4 a un México con numerosas carencias a ocho meses del Mundial de Fútbol 2026.

En el AT&T de Arlington (Texas), Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lema y Johan Carbonero reflejaron en el marcador la superioridad del equipo colombiano dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

Colombia comenzó mejor. En el minuto 11 James Rodríguez estuvo cerca de darle ventaja a su equipo con un remate de zurda.

Cinco minutos después James remató un centro al área, Lucumí aceptó el balón y de pierna zurda puso el 0-1.

México mejoró, se hizo de la pelota y creó las mejores opciones, pero careció de puntería.

México salió con líneas adelantadas en el segundo tiempo, pero cuando mejor jugaba, James le puso un balón en el 56 a Díaz, letal con un toque de derecha a la salida del guardameta para el 0-2.

A partir de ahí, hubo un solo equipo en la cancha.

Firma goleada

Colombia fue por más y en el minuto 65 puso marcador de goleada con un derechazo de Lerma. Otro remate de Carbonero, tras asistencia de Juan Fernando Quintero, cerró la cuenta en el 87.

México, apagado, creó su mejor oportunidad de gol en la última jugada del partido, en el 90, un remate de Germán Bertrame al poste.

El próximo martes, el Tri enfrentará a Ecuador y Colombia a Canadá en amistosos de preparación de cara a la cita mundialista que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México en el 2026. 

Colombia

  • David Ospina; Jhon Lucumí, Willer Ditta, Álvaro Angulo, Daniel Muñoz; James Rodríguez (Juan Quintero, m.69), Kevin Castaño (Juan Camilo Portilla, m.86), Jefferson Lerma (Richard Ríos, m.86), Luis Suárez (Rafael Borré, m.69), Luis Díaz (Johan Carbonero, m.66), Kevin Serna (Jaminton Campaz, m.66).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.  

*Información EFE.

En Portada

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes IIt
Nacionales

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II

09:20 AM, Oct 12
Videos muestran el dramático momento en que helicóptero se desploma en Californiat
Internacionales

Videos muestran el dramático momento en que helicóptero se desploma en California

08:25 AM, Oct 12
Nicholas Hagen vuelve a ser foco de la presión de la aficiónt
Deportes

Nicholas Hagen vuelve a ser foco de la presión de la afición

09:06 AM, Oct 12
Encuentro de Convites 2025 llena de color y ritmo la zona 1t
Nacionales

Encuentro de Convites 2025 llena de color y ritmo la zona 1

09:03 AM, Oct 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalReal Madridredes socialesLluviasEE.UU.Seguridad vialMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos