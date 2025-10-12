 Nicholas Hagen vuelve a ser foco de la presión de la afición
Nicholas Hagen vuelve a ser foco de la presión de la afición

El desempeño de Hagen divide a la afición tras el partido contra Surinam.

Nicholas Hagen se pierde lo que resta de la Copa Oro 2025 - FFG
Nicholas Hagen se pierde lo que resta de la Copa Oro 2025 / FOTO: FFG

Nicholas Hagen, portero titular de la Selección de Guatemala en Paramaribo, se ha convertido en el centro de la polémica tras el empate 1-1 frente a Surinam. La afición chapina lo señaló como el principal responsable del resultado, debido a la acción que derivó en el gol de los locales en el minuto 94.

El supuesto error de Hagen ocurrió cuando rechazó un tiro de esquina con los puños, pero su despeje quedó corto y cerca del área chapina, permitiendo que Virgil Misidjan rematara de media distancia y concretara el empate. La jugada provocó una reacción inmediata de los aficionados, quienes llenaron las redes sociales con críticas y reproches contra el guardameta del Columbus Crew.

Usuarios de X, Facebook e Instagram cuestionaron su decisión de no enviar el balón hacia las bandas, una práctica habitual entre porteros para evitar que los rivales aprovechen rechaces peligrosos en el centro del área. Los comentarios calificaron la acción como "imperdonable" y algunos pidieron que Hagen reflexione sobre su desempeño para no comprometer nuevamente al equipo.

Guatemala bajo presión 

El impacto de la jugada ha sido tal que el portero se encuentra en el ojo del huracán mediático, y la prensa deportiva ha enfocado buena parte del análisis postpartido en su desempeño. Más allá de las críticas, el cuerpo técnico mantiene la calma, pero es evidente que Hagen deberá responder en los próximos partidos para recuperar la confianza de la afición y del equipo.

La situación de Guatemala en el Grupo A de la eliminatoria al Mundial 2026 añade presión. La selección ahora depende de un triunfo frente a El Salvador en la próxima jornada para mantener opciones claras de avanzar. La afición espera que Hagen y el resto del equipo aprendan de este error y logren reponerse a tiempo.

Centroamérica pierde terreno rumbo al Mundial 2026

Si no hay reacción inmediata, el Caribe y Surinam podrían firmar el golpe histórico rumbo a 2026.

¿Hagen seguirá siendo titular?

Nicholas Hagen, consciente de la crítica, tiene la oportunidad de redimirse y demostrar que puede mantener la portería chapina segura en los momentos decisivos. La mirada del país está sobre él, y su actuación en los próximos encuentros será clave para la moral del equipo y la paciencia de los seguidores.

Sin embargo, medios cercanos a la Selección informan que el portero titular para el próximo partido ante El Salvador podría ser Kenderson Navarro, lo que deja en duda la continuidad de Hagen bajo los tres palos.

