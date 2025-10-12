 Países Bajos se acerca al Mundial 2026
Deportes

Países Bajos se acerca al Mundial 2026 tras triunfo ante Finlandia

Memphis Depay fue la gran figura del partido con dos asistencias y una anotación.

Países Bajos se acerca el Mundial 2026 tras triunfo ante Finlandia
Países Bajos se acerca el Mundial 2026 tras triunfo ante Finlandia / FOTO: EFE

Memphis Depay, con dos asistencias y un tanto, facilitó la goleada de Países Bajos en el Johan Cruyff Arena ante Finlandia (4-0) que la deja con un pie en la fase final del Mundial 2026, a falta de dos jornadas para que termine la liguilla del grupo G europeo de clasificación.

El cuadro de Ronald Koeman lidera el grupo con seis puntos de ventaja sobre Polonia, que tiene un partido menos. Será clave el cara a cara entre ambas de noviembre, cuando la selección 'oranje' visite al combinado polaco en la penúltima fecha.

Hasta ese momento, Países Bajos cumple con su condición de favorita. En seis partidos ha ganado cinco. Su único empate fue, precisamente, ante Polonia. La victoria contra Finlandia se añadió a las obtenidas contra Malta y Lituania.

El gran partido de Menphis Depay

Depay es el alma del equipo neerlandés. Jugó durante una hora y en ese tiempo dio dos asistencias y marcó un gol. Se marchó sustituido por Wout Weghorst con 3-0. Después llegó el gol de Cody Gakpo.

Fue a los ocho minutos cuando el cuadro local tomó ventaja. El gol fue de Donyell Malen tras una pared con Depay y un disparo desde la media luna que superó a Jesse Joromen.

El segundo nació de un balón parado, una falta lateral ejecutada por Depay que aprovechó de cabeza Virgil Van Dijk para llevar la pelota a la red y ampliar la ventaja de Países Bajos, que se ensanchó más en el minuto 38, cuando una mano dentro del área de Miro Tenho fue sancionada con penalti. Lo lanzó Depay que estableció el tercero.

El ritmo bajó después. Aún así, con Finlandia entregada y con menos opciones de alcanzar el segundo lugar del grupo, llegó el cuarto que redondeó la goleada del cuadro de Koeman. Fue un gran gol. Un zapatazo de Cody Gakpo desde fuera del área tras recibir la pelota de Xavi Simons.

*Información EFE.

