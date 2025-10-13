Alemania mantiene el liderato gracias a Nick Woltemade

La selección de Alemania se impuso este lunes a la de Irlanda del Norte por 0-1 gracias al tanto de Nick Woltemade, en un partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026 disputado en el Windsor Park de Belfast, y que mantiene a los germanos como líderes del grupo A con nueve puntos.
Nagelsmann repitió el once titular que goleó por 4-0 a Luxemburgo, y sus pupilos no defraudaron en un encuentro en el que, pese al corto resultado no sufrieron en exceso, y en el que sólo el delantero del Newcastle de 1,98 de altura consiguió anotar.
Alemania acumula nueve puntos de 12 posibles, con tres victorias en su haber y la sola derrota ante Eslovaquia (2-0), que es segunda con los mismos puntos, pero con una peor diferencia de goles tras vencer este lunes a Luxemburgo (2-0), colista con cero unidades. Irlanda del Norte es tercera con seis.
LA TEUTONA ABRE LA CUENTA EN BELFAST??— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 13, 2025
Woltemade pone el 1-0 ante Irlanda del Norte tras un gran cabezazo?
▶️ Mirá la ? #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/q8KveSenMl
Suiza aplaza su clasificación
Suiza aplazó su clasificación para el Mundial 2026 con un empate sin goles ante Eslovenia tras un partido aburrido y con pocas ocasiones para el conjunto helvético, que deberá esperar otra jornada más para sellar su billete con destino hacia Estados Unidos, México y Canadá.
Los hombres de Murat Yakin necesitaban una victoria y esperar un empate o una derrota de Kosovo en Suecia. No ocurrió ni lo primero ni lo segundo. Su presencia en su sexto Mundial consecutivo desde Alemania 2006 se aplaza hasta nueva orden.
La realidad es que no fue capaz de superar a Eslovenia, que optaba al segundo puesto para acceder al 'play-off'. El equipo de Yakin aún deberá apurar una jornada como mínimo para conseguir su plaza.
La próxima jornada recibirá a Suecia y en la última visitará Kosovo. El liderato no está asegurado para el combinado centroeuropeo, pero conserva muchas papeletas para ser la selección elegida de las cuatro de su grupo.
Bélgica da paso de gigante hacia el Mundial
Bélgica culminó una jornada redonda con la que se abrió paso hacia el Mundial de 2026 tras su victoria frente a Gales (2-4) con un doblete de Kevin De Bruyne y después del empate de Macedonia del Norte ante Kazakistan (1-1).
Sus dos rivales directos perdieron puntos y ya es líder en solitario del grupo J.
El equipo de Rudi García suma un punto más que Macedonia del Norte con un partido menos, mientras que Gales ya está a una distancia de cuatro. Cerrará su fase de clasificación contra Kazajistán y Liechtenstein y sólo una debacle le dejaría sin Mundial.
¡ES UN GOLAZO DE BÉLGICA! Gran pase de Trossard, asistencia de Doku y remate infernal de Meunier para el 2-1 ante Gales.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2025
? Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4rfMRV0576
*Información EFE.