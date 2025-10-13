 Francia empata ante Islandia en eliminatoria mundialista
Deportes

Francia cede un empate ante Islandia y tiene que esperar

La clasificación al Mundial 2026, la selección francesa de futbol la deberá buscar en noviembre.

Compartir:
Francia ante Islandia por eliminatoria mundialista
Francia ante Islandia por eliminatoria mundialista / FOTO: @equipedefrance

La selección de Francia, que contaba sus partidos por victorias, empató 2-2 en Reikiavik ante la de Islandia y tendrá que esperar para sellar su pase al Mundial de 2026, en cuya fase de clasificación suma 10 puntos, tres más que Ucrania y seis de margen sobre su rival de este lunes.

Sin Kylian Mbappé, lesionado y de vuelta en Madrid, y sus principales armas ofensivas, la selección francesa no pudo pasar del empate en el Laugardalsvöllur. Christopher Nkunku y Jean-Philippe Mateta marcaron para los 'bleus', que tendrán que buscar su clasificación matemática para la Copa del Mundo el 13 de noviembre contra Ucrania en el Parque de los Príncipes y tres días más tarde en Azerbaiyán.

Francia tuvo muchas dificultades para poner en aprietos al equipo islandés. Victor Palsson puso en ventaja a Islandia a los 39 minutos al aprovechar un doble error de William Saliba y Eduardo Camavinga para batir a Mike Maignan en el primer disparo a puerta de los locales.

El equipo de Didier Deschamps no pudo aprovechar en el primer tiempo las ocasiones de lasa que dispuso. Una antes del tanto islandés con un disparo a bocajarro de Christopher Nkunku, un cabezazo de Michael Olise atajado por Olafsson y una sacada en la línea de Mikael Egill Ellertsson en el tiempo añadido del primer capítulo.

Empate final

En la segunda mitad el ritmo del juego creció y Nkunku devolvió las tablas al marcador en el minuto 63 poco después de haber fallado una clara ocasión. Y Francia se puso por delante cinco más tarde con el primer tanto de Jean-Philippe Mateta con su selección, tras recibir un centro de Maghnes Akliouche.

No fue la noche de los Bleus y quedó claro en el minuto 70, cuando Kristian Hlynsson anotó el 2-2 que iba a ser definitivo. El jugador del Twente, que se estrençp como goleador con Islandia, culminó una brillante jugada en ataque que arrancó por la banda derecha.

*Información EFE.

En Portada

Modifican delito y ordenan prisión para conductor señalado de embestir a motorista en zona 9t
Nacionales

Modifican delito y ordenan prisión para conductor señalado de embestir a motorista en zona 9

02:39 PM, Oct 13
Así fue el primer día de la Selección Nacional en El Salvadort
Deportes

Así fue el primer día de la Selección Nacional en El Salvador

01:49 PM, Oct 13
Diputados piden investigar y aplicar sanciones y destituciones por fuga de reost
Nacionales

Diputados piden investigar y aplicar sanciones y destituciones por fuga de reos

10:08 AM, Oct 13
Tras una semana del derrumbe, ¿cuál es la situación en ruta a El Salvador?t
Nacionales

Tras una semana del derrumbe, ¿cuál es la situación en ruta a El Salvador?

11:02 AM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026Estados UnidosLluviasredes socialesSeguridad vialLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos