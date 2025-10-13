 Video muestra la grave lesión de futbolista tras chocar contra un panel publicitario
Video muestra la grave lesión de futbolista tras chocar contra un panel publicitario

El futbolista se rompió el cuello al impactar contra valla.

Futbolista grave lesión. , Captura de pantalla video X.
Futbolista grave lesión. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que el futbolista togolés Samuel Asamoah, del club Guangxi Pingguo de China, sufre una grave lesión en el cuello durante un partido del campeonato chino de segunda división. Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, generaron preocupación entre los aficionados por la violencia del impacto y la cercanía de las estructuras publicitarias al terreno de juego.

El hecho ocurrió el domingo pasado, cuando Asamoah intentaba proteger el balón para que saliera por la línea lateral. En la jugada, un jugador del Chongqing Tonglianglong lo empujó con el hombro, provocando que el togolés perdiera el equilibrio y se golpeara fuertemente la cabeza contra un panel colocado a pocos metros del campo. El impacto fue tan violento que el futbolista cayó inmóvil sobre el césped, mientras sus compañeros y rivales pedían asistencia médica de inmediato.

El video, que se ha compartido ampliamente en plataformas deportivas y redes sociales, muestra el desconcierto de los jugadores y la rápida intervención del personal médico. Muchos usuarios han calificado la escena como impactante y han cuestionado las condiciones de seguridad en los estadios del torneo chino, especialmente la ubicación de las vallas publicitarias tan cerca de la línea de banda.

Futbolista sufrió dislocación y fracturas en varias vértebras cervicales

El club Guangxi Pingguo confirmó más tarde que Asamoah sufrió dislocación y fracturas en varias vértebras cervicales, además de un bloqueo vertebral y compresión nerviosa. Según el comunicado, el futbolista corre riesgo de sufrir una paraplejia severa y no volvería a jugar en lo que resta de la temporada.

El jugador fue operado en un hospital de Nanning y su estado es estable, informó el equipo en una segunda actualización. Sin embargo, aún no se ha determinado si podrá retomar su carrera profesional.

Jugadores argentinos se burlan de México tras eliminarlos del Mundial Sub-20 (VIDEO)

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y medios internacionales, generando una ola de críticas sobre la falta de respeto y la deportividad en competiciones juveniles.

El deportista del Chongqing Tonglianglong que protagonizó el empujón solo recibió tarjeta amarilla, una decisión que ha generado indignación entre los seguidores del fútbol. En los comentarios que acompañan el video, cientos de usuarios reclaman una sanción más severa y exigen revisar las medidas de seguridad en los estadios de la liga china.

Guatemala Fútbol
