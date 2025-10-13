 Honduras golea a Haití en eliminatoria mundialista Concacaf
Deportes

Honduras golea a Haití y asume casilla que da boleto al Mundial 2026

La "H" pone en orden el grupo C y asume el liderato cuando restan dos fechas para el final de la eliminatoria mundialista.

Honduras celebró esta noche en Tegucigalpa
Honduras celebró esta noche en Tegucigalpa / FOTO: @ProcesoDigital

El panorama del grupo C de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 comenzó a ponerse en orden tras el triunfo de Honduras sobre Haití, que llegó a ese partido de líder y podía terminar tercera, fuera del puesto directo al Mundial y la casilla de repechaje.

En el estadio Nacional Chelato Uclés, del barrio Morazán en Tegucigalpa, la "H" del colombiano Reinaldo Rueda recibió al conjunto del francés Sébastien Migné, y prácticamente en el primer tiempo los hondureños sentenciaron el triunfo ante el apoyo de una muy buena cantidad de aficionados.

Un trazo largo desde el propio campo hondureño, le permitió a Rigoberto Rivas quedar solo frente al portero Johnny Placide y definir con un sombrerito para el 1-0 a los 17 minutos de iniciado de juego.

Anthony Lozano hizo el 2-0 a los 25 tras una jugada individual donde hizo lo que quiso con su marcador, el 10 de los haitianos, Jean-Ricner Bellegarde, y ante Ricardo Adé. La debilidad de la defensa visitante era evidente y dejaba sin mayor reacción al portero Placide.

Antes de cerrar el primer tiempo, al 39 de juego, apareció Andy Najar en el área grande y sacó un remate que rechazó con la rodilla Placide, pero el remate le llegó a Romell Quioto, quien no desaprovechó la ventaja dada por la zona baja haitiano y remató violento a puerta para vencer a Johnny Placide y decretar la goleada 3-0 antes del pitazo de la primera parte.

En la complementaria, Honduras siguió dominando el encuentro y pudo aumentar el marcador, pero la poca efectividad de sus delanteros los llevó a desaprovechar una y otra oportunidad clara de gol. 

Honduras líder

Con este resultado, Honduras le gana el liderato a Haití, y ahora, los hondureños son primer lugar del grupo C con un total de 8 puntos y queda en casilla que dará clasificación mundialista a falta de dos partidos para el fin de la eliminatoria. Ambos juegos serán en noviembre del presente año.

Haití, ahora con 5 puntos, queda a la espera del resultado entre Costa Rica y Nicaragua, ya que un triunfo costarricense hará que el equipo de Miguel Herrera acumule 6 unidades y pasar al segundo lugar, haciendo que los haitianos caigan hasta la tercera casilla.

Partidos de noviembre

  • Jueves 13: Haití-Costa Rica y Nicaragua-Honduras
  • Martes 18: Costa Rica-Honduras y Haití-Nicaragua.

