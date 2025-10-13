Las polémicas del árbitro Pierre-Luc Lauziere

El árbitro canadiense Pierre-Luc Lauziere fue designado para el partido eliminatorio entre El Salvador y Guatemala, que se jugará en el estadio Cuscatlán de San Salvador a partir de las 20:00 horas.
Pierre-Luc Lauziere es un árbitro canadiense nacido el 8 de diciembre de 1985 en Drummondville, Quebec, y será acompañado por los líneas canadienses: Stefan Tanaka-Freundt y Gerard-Kader Lebuis. El cuarto árbitro del partido será el estadounidense Victor Manuel Rivas.
En el Árbitro Asistente de Vídeo (VAR, por sus siglas en inglés - Video Assistant Referee -) estarán el estadounidense Chris Penso y el canadiense Marie-Soleil Beaudoin.
Con 39 años, Pierre-Luc Lauziere es un colegiado experimentado en la Major League Soccer (MLS), la Canadian Premier League (CPL) y competiciones de Concacaf, como la Leagues Cup y eliminatorias mundialistas.
Ha sido reconocido por su promoción a la lista FIFA en 2019 y por su rol en partidos de alto nivel, pero su carrera no ha estado exenta de controversias.
Las polémicas de Pierre-Luc Lauziere
Austin F. C. vs. Colorado Rapids (MLS, octubre de 2022): En el cierre de la temporada regular de la MLS, Lauzière dirigió el empate 1-1 entre Austin y Colorado Rapids. Su actuación fue calificada como "una de las peores exhibiciones arbitrales que he presenciado" por el comentarista Adrian Healey, de la cadena ESPN. Los aficionados de Austin abuchearon al final del partido, y el club evitó clasificar directamente a playoffs de manera cómoda. Errores en la interpretación de faltas, tarjetas inconsistentes y falta de control en jugadas clave, afectaron el ritmo del partido.
Whitecaps vs. Montreal Impact (MLS, septiembre de 2020): Durante un partido en BC Place, Lauzière expulsó con roja directa a Lucas Cavallini, delantero de Vancouver, en un momento clave del encuentro. La decisión provocó un tumulto con jugadores del Montreal Impact acercándose al árbitro.
Vancouver Whitecaps vs. St. Louis City SC (MLS, octubre de 2023): Lauzière rechazó una recomendación del VAR para revisar una jugada controvertida en un partido entre Whitecaps y St. Louis. Semanas antes, había cometido un error similar que la MLS reconoció oficialmente como incorrecto.
Antes de su ascenso a la lista FIFA, Lauzière fue calificado como "el peor árbitro regular de la CPL" en foros como Reddit. Usuarios y entrenadores lo criticaron por detener el juego con frecuencia y por tarjetas inconsistentes.
