 Las polémicas del árbitro Pierre-Luc Lauziere
Deportes

Las polémicas del árbitro Pierre-Luc Lauziere

El árbitro canadiense fue designado para el partido entre El Salvador y Guatemala de este martes 14 de octubre.

Compartir:
Pierre-Luc Lauziere es el árbitro del partido El Salvador vs. Guatemala
Pierre-Luc Lauziere es el árbitro del partido El Salvador vs. Guatemala / FOTO: RR. SS.

El árbitro canadiense Pierre-Luc Lauziere fue designado para el partido eliminatorio entre El Salvador y Guatemala, que se jugará en el estadio Cuscatlán de San Salvador a partir de las 20:00 horas.  

Pierre-Luc Lauziere es un árbitro canadiense nacido el 8 de diciembre de 1985 en Drummondville, Quebec, y será acompañado por los líneas canadienses: Stefan Tanaka-Freundt y Gerard-Kader Lebuis. El cuarto árbitro del partido será el estadounidense Victor Manuel Rivas.

En el Árbitro Asistente de Vídeo (VAR, por sus siglas en inglés - Video Assistant Referee -) estarán el estadounidense Chris Penso y el canadiense Marie-Soleil Beaudoin.

Con 39 años, Pierre-Luc Lauziere es un colegiado experimentado en la Major League Soccer (MLS), la Canadian Premier League (CPL) y competiciones de Concacaf, como la Leagues Cup y eliminatorias mundialistas.

Ha sido reconocido por su promoción a la lista FIFA en 2019 y por su rol en partidos de alto nivel, pero su carrera no ha estado exenta de controversias.

Así fue el primer día de la Selección Nacional en El Salvador

Los seleccionados nacionales realizaron una activación física en el hotel de concentración, previo al reconocimiento de la cancha.

Las polémicas de Pierre-Luc Lauziere

Austin F. C. vs. Colorado Rapids (MLS, octubre de 2022): En el cierre de la temporada regular de la MLS, Lauzière dirigió el empate 1-1 entre Austin y Colorado Rapids. Su actuación fue calificada como "una de las peores exhibiciones arbitrales que he presenciado" por el comentarista Adrian Healey, de la cadena ESPN. Los aficionados de Austin abuchearon al final del partido, y el club evitó clasificar directamente a playoffs de manera cómoda. Errores en la interpretación de faltas, tarjetas inconsistentes y falta de control en jugadas clave, afectaron el ritmo del partido.

Whitecaps vs. Montreal Impact (MLS, septiembre de 2020): Durante un partido en BC Place, Lauzière expulsó con roja directa a Lucas Cavallini, delantero de Vancouver, en un momento clave del encuentro. La decisión provocó un tumulto con jugadores del Montreal Impact acercándose al árbitro.

Vancouver Whitecaps vs. St. Louis City SC (MLS, octubre de 2023): Lauzière rechazó una recomendación del VAR para revisar una jugada controvertida en un partido entre Whitecaps y St. Louis. Semanas antes, había cometido un error similar que la MLS reconoció oficialmente como incorrecto.

Antes de su ascenso a la lista FIFA, Lauzière fue calificado como "el peor árbitro regular de la CPL" en foros como Reddit. Usuarios y entrenadores lo criticaron por detener el juego con frecuencia y por tarjetas inconsistentes.

*Con apoyo con Grok. 

En Portada

Ministro de Gobernación: No estoy considerando la renuncia; no voy a dejar a medias esta situaciónt
Nacionales

Ministro de Gobernación: "No estoy considerando la renuncia; no voy a dejar a medias esta situación"

08:58 AM, Oct 13
Ofrecen recompensas de Q150 mil por información para recaptura de reos fugadost
Nacionales

Ofrecen recompensas de Q150 mil por información para recaptura de reos fugados

07:47 AM, Oct 13
Diputados piden investigar y aplicar sanciones y destituciones por fuga de reost
Nacionales

Diputados piden investigar y aplicar sanciones y destituciones por fuga de reos

10:08 AM, Oct 13
Tras una semana del derrumbe, ¿cuál es la situación en ruta a El Salvador?t
Nacionales

Tras una semana del derrumbe, ¿cuál es la situación en ruta a El Salvador?

11:02 AM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosLluviasMundial 2026Seguridad vialredes socialesFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos