Primer día de la Selección Nacional en El Salvador

La Selección Nacional de Guatemala se desplazó el domingo de Surinam hacia El Salvador en vuelo chárter para preparar la parte final del duelo que sostendrán salvadoreños y guatemaltecos el martes 14 de octubre a las 20:00 horas por la cuarta fecha eliminatoria mundialista de Concacaf.
Guatemala no perdió tiempo y nomás al llegar a territorio centroamericano comenzó con la activación física, misma que fue hecha dentro del hotel de concentración de la "Bicolor", ubicado en San Salvador, la capital salvadoreña.
Dentro de las imágenes compartidas por la Federación del Futbol de Guatemala (FFG), se observa como Rudy Muñoz, Olger Escobar, José Morales y Jonathan Franco, entre otros seleccionados, se ejercitan.
Para este día se debería tener el reconocimiento de la cancha del estadio Cuscatlán, además, llevarse a cabo la conferencia oficial por parte de Luis Fernando Tena y un seleccionado.
Duelo trascendental
Panamá recibirá a Surinam a las 19:00 horas GT y El Salvador a Guatemala a las 20:00 horas. Esta será la cuarta fecha de la fase final de la eliminatoria mundialista que tienen a los surinameses como líderes con 5 unidades, mismas que mantiene a los panameños como sublíderes.
Pero el duelo entre salvadoreños y guatemaltecos es importante para ambas selecciones porque El Salvador con 3 puntos y Guatemala con 2 buscar recuperar terreno, por lo que una derrota los dejaría muy mal parados para las fechas de noviembre donde se definirá qué selección será mundialista y saber si el segundo lugar le alcanza para ir al repechaje.
Guatemala tiene chances de ir al Mundial 2026 que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá, y solamente necesita ganar sus últimos tres partidos: Ante El Salvador en condición de visitante, y de local frente a Panamá y Surinam. Además, de que mañana Panamá y Surinam empaten.
La Selección Nacional de Guatemala busca su primera clasificación al Mundial de la FIFA.