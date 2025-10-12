Selección Nacional de Guatemala viajará a El Salvador

La Selección Nacional de Guatemala, que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena, continúa en Surinam tras el doloroso empate (1-1) que consiguieron los locales en tiempo adicional (90+3) del duelo que se jugó el pasado viernes en Paramaribo. De acuerdo a los planes y agenda del combinado patrio, este día viajarán hacia El Salvador.
De acuerdo al periodista Isi Espantzay (IsoDeportes), tras el partido ante Surinam, Guatemala usó el sábado para tener trabajos de recuperación de aquellos jugadores que tuvieron un exigente partido en el engramillado sintético del Dr. Ir. Franklin Essed Stadion.
Y los planes de acuerdo al cuerpo técnico y toda la gente que ve las situaciones logísticas de Selección, este domingo 12 de octubre harán el viaje (chárter) de Surinam hacia El Salvador, sede del compromiso que sostendrán guatemaltecos y salvadores este martes 14 de octubre.
Para el duelo ante los salvadoreños, el estadio Cuscatlán debería lucir sus mejores galas ya que es el último partido de local de los salvadores, porque en noviembre se vienen visitas a Panamá y Surinam.
El Salvador no ha podido ganar en el Cuscatlán ya que perdió ante Surinam y Panamá.
Partido de vida o de muerte
Si el partido ante Surinam era de todo o nada, el siguiente compromiso de la "Bicolor" sube de escalafón y será de vida o de muerte. La Selección Nacional está obligada a ganar en el estadio Cuscatlán si desea llegan con las mejores opciones de clasificar al Mundial 2026 en los partidos de noviembre que se jugarán en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol ante Panamá y la misma Surinam.
La selección de Tena ha sido incapaz de ganar un solo partido en esta fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf: Perdió increíblemente en casa ante El Salvador (0-1), e igualó 1-1 en sus visitas a Panamá y Surinam.
Guatemala para clasificar al Mundial tiene un camino, el más factible: Ganar sus últimos tres partidos (ante El Salvador, Panamá y Surinam) y que panameños y surinameses empaten este martes en territorio centroamericano. Con 11 puntos, los chapines estarían por primera vez en una Copa Mundial de la FIFA (absoluta).