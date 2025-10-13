San Marino necesita perder por goleada para seguir con vida rumbo al Mundial 2026

San Marino, conocida por ser la peor selección del mundo según el ranking FIFA, protagoniza una de las situaciones más insólitas en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026. El pequeño país, que acumula derrotas históricas y ocupa el último puesto del grupo H, podría seguir con chances de clasificación... si recibe una goleada.
El particular escenario se debe al complejo sistema de clasificación de la UEFA. En Europa hay doce grupos, cuyos líderes obtienen el boleto directo al Mundial. Los segundos puestos avanzan a un repechaje interno junto con cuatro selecciones provenientes de la Nations League, lo que abre la puerta a combinaciones inesperadas.
San Marino, con un solo gol a favor y 32 en contra, no tiene posibilidades matemáticas de avanzar por la vía tradicional, pero conserva una mínima esperanza gracias a su desempeño previo en la Nations League, donde ganó su grupo en la Liga D. Este logro lo ubica en una posición ventajosa respecto a otras selecciones que descendieron en sus respectivas zonas.
San Marino depende de Rumania
Para mantener vivas sus opciones, la Serenísima depende de que Rumania —tercera en su grupo— no termine en el segundo lugar. Paradójicamente, eso implicaría que los rumanos deban golear a San Marino en el cierre de las Eliminatorias, de modo que los resultados permitan al conjunto sanmarinense beneficiarse de la clasificación vía Nations League.
Aun con esa remota posibilidad, San Marino necesitaría que al menos seis selecciones de mayor rango, como Inglaterra, Noruega, Gales, República Checa, Rumania, Suecia, Macedonia, Irlanda del Norte y Moldavia, terminen entre los dos primeros de sus grupos para quedar libre un cupo de repechaje.
Aunque suene improbable, la situación ha despertado curiosidad entre los aficionados europeos, que ven en San Marino un ejemplo de cómo las reglas del nuevo formato pueden generar paradojas futbolísticas: un equipo que debe ser goleado para mantener viva su ilusión de jugar el primer Mundial de su historia.