 Selecciones clasificadas al Mundial 2026
Deportes

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Quedan 20 plazas por definir para el Mundial 2026, que se repartirán entre Europa, África, Asia, Oceanía y Concacaf, incluyendo las repescas intercontinentales.

Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - Archivo
Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA / FOTO: Archivo

El Mundial 2026 sigue sumando equipos a su nómina de participantes. Durante este martes 14 de octubre, varias selecciones definieron su pase a la competencia, repartiendo un total de siete plazas en distintos continentes. La Copa del Mundo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, promete un torneo histórico con la expansión a 48 equipos.

Sudáfrica fue la encargada de abrir la jornada africana con una goleada sobre Ruanda, asegurando su cuarta participación en una Copa del Mundo. Senegal y Costa de Marfil también sellaron su clasificación, completando la representación africana que, a falta de la repesca, contará con equipos de gran tradición en el continente. Una de las historias más destacadas es la de Cabo Verde, que disputará su primer Mundial en la historia, un hito sin precedentes para esta nación.

El Mundial 2026 empieza a llenar sus cupos

En el Viejo Continente, Inglaterra se convirtió en la primera selección europea en asegurar su presencia en el torneo, tras imponerse con contundencia a Letonia por 0-5. Por su parte, Portugal estuvo cerca de certificar su clasificación, pero un gol de Szoboslai en tiempo de descuento dio a Hungría un empate que aplazó la clasificación de los lusos.

El continente sudamericano mantiene su histórica competitividad, con Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay ya asegurando su participación. Bolivia aún tendrá que disputar la repesca intercontinental para buscar su lugar en la Copa del Mundo.

Estados Unidos, México y Canadá ya tienen garantizada su participación como países anfitriones, sumándose así de manera automática a la lista de clasificados.

En Asia, Irán, Corea del Sur, Japón, Australia, Uzbekistán, Jordania, Catar y Arabia Saudí han asegurado su clasificación directa. Por Oceanía, Nueva Zelanda se suma directamente, mientras que Nueva Caledonia deberá disputar la repesca intercontinental.

Plazas aún por definir

A nivel global, quedan 20 plazas por asignar que se definirán en el próximo parón de selecciones, programado para mediados de noviembre. Una vez finalizado el proceso, el sorteo de la fase de grupos se celebrará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos.

Continente Selecciones clasificadas
Europa (UEFA) Inglaterra
Sudamérica (CONMEBOL) Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay
Bolivia (repesca intercontinental)
Norteamérica, Centroamérica y Caribe (CONCACAF) Estados Unidos, México, Canadá (anfitriones)
África (CAF) Marruecos, Túnez, Ghana, Argelia, Egipto, Cabo Verde, Sudáfrica
Asia (AFC) Irán, Corea del Sur, Japón, Australia, Uzbekistán, Jordania, Catar, Arabia Saudí
Oceanía (OFC) Nueva Zelanda
Nueva Caledonia (repesca intercontinental)

