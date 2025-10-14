FIFA envió mensaje a Guatemala tras triunfo en El Salvador

La FIFA generó revuelo en redes sociales este martes tras publicar un mensaje que ha puesto a soñar a toda Guatemala. La cuenta oficial del organismo internacional destacó la actuación del combinado nacional en la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf, generando una ola de reacciones entre aficionados, periodistas y expertos en futbol de la región.
Aunque el mensaje de la FIFA no entró en detalles tácticos, la publicación deja claro que el triunfo de Guatemala fuera de casa ha captado la atención internacional. "¡Guate se impone en San Salvador y se ilusiona!", señaló, destacando la relevancia de la victoria y el potencial del equipo para mantener la esperanza en la búsqueda de un boleto al Mundial.
Guatemala se impuso en el Cuscatlán
El partido que originó la reacción del organismo fue disputado en el Estadio Cuscatlán, donde Guatemala logró imponerse 0-1 ante El Salvador gracias a un gol de Óscar Santis, tras asistencia de Jesús "Chucho" López. Con este resultado, el equipo guatemalteco asciende a la tercera posición del Grupo A, mientras que los salvadoreños quedaron en el último lugar. Surinam y Panamá lideran la tabla con seis puntos cada uno.
Más allá del marcador, lo que realmente resalta es la repercusión internacional que ha tenido el desempeño del equipo. La FIFA, al reconocerlo en sus redes sociales, le da visibilidad a la Selección Nacional y a la ilusión que despierta en su afición.
La mirada ahora está puesta en noviembre, cuando Guatemala cerrará la fase de grupos con partidos clave ante Surinam y Panamá. Estos encuentros serán decisivos para definir si el equipo logra mantener viva la ilusión de clasificar al Mundial. El mensaje de la FIFA refuerza la atención sobre un equipo que, hasta hace poco, era subestimado en la región y que ahora tiene la oportunidad de demostrar su verdadero potencial.