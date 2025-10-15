 Gol de Óscar Santis, relato de Fredy López Emisoras Unidas
Deportes

Así narramos el triunfo de Guatemala ante El Salvador por Emisoras Unidas

Fredy López le llevó a todo un país, y más allá de sus fronteras, el relato emotivo del gol de Óscar Santis a El Salvador.

Fredy López hizo un emotivo relato del gol de Óscar Santis
Fredy López hizo un emotivo relato del gol de Óscar Santis / FOTO: Fredy López y Alex Meoño

Pasaron más de 50 años para que la Selección Nacional de Guatemala volviera a ganar en el estadio Cuscatlán de San Salvador, El Salvador. La última visita que se había hecho en eliminatoria mundialista databa hace 25 años. La "Bicolor" chapina sabía que tenía un gran reto anoche ante su similar de "La Selecta", y tras un mal primer tiempo, Óscar Santis encontró en el primer minuto de juego de la parte complementaria ese gol que vale oro, que hace ilusionar a los chapines con una primera clasificación a un Mundial de la FIFA (absoluto).   

Nuestro relator, Fredy López, fue la voz que encargada de llevar el relato del partido entre salvadoreños y guatemaltecos a través del 89.7 FM de Emisoras Unidas de Guatemala y cada una de sus repetidoras a nivel nacional.

Su relato ya es catalogado por sitios web como el más emotivo en el gol de Óscar Santis. Con su característico grito: "Gol de la Azul y Blanco", el emocionante relato de Fredy López recorre y se hace viral en las redes sociales.

"¡Ahora sí muchá!" fue el grito que nació del corazón de Fredy "Futbol" y que le da un toque especial a tan emotivo relato de gol, ya que es una frase muy popular usada por los guatemaltecos.

@emisorasunidas897

🇬🇹🇬🇹 Así fue la narración del gooool por parte de Fredy Fútbol #tiktoklive #livehighlights

♬ sonido original - Emisoras Unidas

Fredy López recuerda inicios de Óscar Santis 

"Del hombre nacido en los valles de la costa grande, del hombre que se formó en las canchas de Mazatenango (Suchitepéquez), aquí aparece ‘Lelo’ Santis, la máxima figura de la Liga Nacional vuelve a aparecer para convertir su gol 18 con la selección guatemalteca", relató Fredy López al resumir cómo fueron los inicios del hoy jugador de Antigua G. F. C.  

En su narración, Fredy López también resalta el escenario deportivo donde se desarrolló el juego, estadio Cuscatlán de San Salvador, El Salvador: "El ‘Lelo’ Santis acaba de enmudecer al monstruo de San Salvador, lo acaba de dejar congelado con esta anotación".

Emisoras Unidas de Guatemala tuvo para sus oyentes la narración de las tres visitas de Guatemala a Ciudad de Panamá donde se logró un 1-1, a Paramaribo donde Surinam empató 1-1 al 90+3 y a San Salvador donde la "Bicolor" alcanzó la victoria 0-1gracias a Óscar Santis.  

En noviembre, las voces de El Mejor equipo seguirán muy de cerca a Selección Nacional de Guatemala y te informarán a través del 89.7 FM si se cumple o no el sueño mundialista.

Óscar Santis: “Estoy viviendo un momento muy lindo de mi carrera”

El seleccionado nacional asegura que en “noviembre será una fiesta en nuestro país”.

