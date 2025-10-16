Acusaciones de abuso sacuden entorno de familia Schumacher

La familia de Michael Schumacher se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, pero esta vez no por asuntos deportivos, sino por un caso de presunta agresión sexual que involucra a un piloto cercano a su hijo. Según reporta el medio suizo 24 Heures los hechos habrían ocurrido el 23 de noviembre de 2019 en la residencia familiar de los Schumacher, ubicada en Gland, Suiza.
El presunto agresor, un australiano de unos 40 años y piloto de monoplazas identificado como Joey Mawson, es descrito como un íntimo amigo del hijo de Schumacher. La víctima, una de las enfermeras encargadas del cuidado del expiloto de Fórmula 1, habría sido abusada mientras estaba inconsciente después de una noche de consumo elevado de alcohol. La investigación policial indica que los hechos habrían ocurrido en dos ocasiones.
El piloto, actualmente suspendido por dopaje, ha negado las acusaciones y aseguró que su relación con la enfermera se encontraba "en una delgada línea entre la amistad y el amor". Esta versión ha sido desmentida por la jefa de enfermeras, quien asegura que no existía ningún tipo de vínculo romántico entre la trabajadora y el acusado.
Denuncia de la enfermera
La enfermera presentó la denuncia formal en 2022, pero fue despedida posteriormente de su puesto en la familia Schumacher. Aunque no se ha demostrado relación directa entre su salida y la denuncia, el caso ha generado un fuerte impacto mediático en el mundo del motor y entre los seguidores del piloto alemán.
El caso emerge en un momento en que el estado de salud de Michael Schumacher vuelve a ser foco de atención. Tras el accidente que sufrió en diciembre de 2013, su situación ha sido cuidadosamente resguardada por la familia. Informes recientes señalan que el siete veces campeón de Fórmula 1 respira y puede interactuar con su entorno, aunque aún no habla ni camina, y los detalles sobre su recuperación continúan siendo limitados.
El escándalo marca un nuevo capítulo delicado para la familia Schumacher, mezclando la notoriedad de su nombre en el deporte con una investigación judicial de gran repercusión mediática.