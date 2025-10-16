 Acusaciones de abuso sacuden entorno de familia Schumacher
Deportes

Acusaciones de abuso sacuden el entorno de la familia Schumacher

La investigación policial indica que los hechos habrían ocurrido en dos ocasiones.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos. , Pixabay
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay

La familia de Michael Schumacher se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, pero esta vez no por asuntos deportivos, sino por un caso de presunta agresión sexual que involucra a un piloto cercano a su hijo. Según reporta el medio suizo 24 Heures los hechos habrían ocurrido el 23 de noviembre de 2019 en la residencia familiar de los Schumacher, ubicada en Gland, Suiza.

El presunto agresor, un australiano de unos 40 años y piloto de monoplazas identificado como Joey Mawson, es descrito como un íntimo amigo del hijo de Schumacher. La víctima, una de las enfermeras encargadas del cuidado del expiloto de Fórmula 1, habría sido abusada mientras estaba inconsciente después de una noche de consumo elevado de alcohol. La investigación policial indica que los hechos habrían ocurrido en dos ocasiones.

El piloto, actualmente suspendido por dopaje, ha negado las acusaciones y aseguró que su relación con la enfermera se encontraba "en una delgada línea entre la amistad y el amor". Esta versión ha sido desmentida por la jefa de enfermeras, quien asegura que no existía ningún tipo de vínculo romántico entre la trabajadora y el acusado.

Denuncia de la enfermera 

La enfermera presentó la denuncia formal en 2022, pero fue despedida posteriormente de su puesto en la familia Schumacher. Aunque no se ha demostrado relación directa entre su salida y la denuncia, el caso ha generado un fuerte impacto mediático en el mundo del motor y entre los seguidores del piloto alemán.

El caso emerge en un momento en que el estado de salud de Michael Schumacher vuelve a ser foco de atención. Tras el accidente que sufrió en diciembre de 2013, su situación ha sido cuidadosamente resguardada por la familia. Informes recientes señalan que el siete veces campeón de Fórmula 1 respira y puede interactuar con su entorno, aunque aún no habla ni camina, y los detalles sobre su recuperación continúan siendo limitados.

El escándalo marca un nuevo capítulo delicado para la familia Schumacher, mezclando la notoriedad de su nombre en el deporte con una investigación judicial de gran repercusión mediática.

En Portada

Habilitarán paso en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvadort
Nacionales

Habilitarán paso en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador

09:16 PM, Oct 15
PNC se enfrenta a asaltantes en Ixcánt
Nacionales

PNC se enfrenta a asaltantes en Ixcán

08:39 PM, Oct 15
Juegos Centroamericanos 2025 buscan devolver la relevancia de antañot
Deportes

Juegos Centroamericanos 2025 buscan devolver la "relevancia de antaño"

06:32 PM, Oct 15
Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub-20t
Deportes

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub-20

09:13 PM, Oct 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalSeguridadLluviasSeguridad vialredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos