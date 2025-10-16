Guatemala pierde a Nico Samayoa para el partido ante Panamá

La Selección de Guatemala volvió a ilusionar a su afición tras imponerse 1-0 a El Salvador en el estadio Cuscatlán, un resultado vital que mantiene con vida el sueño mundialista. El triunfo llegó en un momento decisivo para el equipo de Luis Fernando Tena, que necesitaba recuperar confianza y posicionarse mejor en el Grupo A de la Eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Sin embargo, la alegría no fue completa. Horas después del triunfo, se confirmó una baja sensible en la línea defensiva. Nicolás Samayoa, uno de los pilares del esquema de Tena, quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y no podrá participar, al menos, en el próximo encuentro ante Panamá. Su ausencia representa un duro golpe para la estructura del equipo, especialmente en un tramo en el que cada punto será determinante.
Guatemala deberá ahora recomponer su defensa antes de los compromisos de noviembre, cuando reciba en el estadio Manuel Felipe Carrera a Panamá y Surinam, rivales directos en la lucha por los primeros lugares. Ambos partidos en casa serán auténticas finales para mantener viva la ilusión de estar en el Mundial.
¿Quién podría reemplazar a Nicolás Samayoa?
Entre los posibles reemplazos, Kevin Ruiz de Xelajú MC se perfila como una de las opciones más sólidas. El defensor conoce bien el sistema de Tena y ha sido parte del proceso en convocatorias anteriores. También suena con fuerza Carlos Salvador Estrada, zaguero de Municipal, quien vive un gran momento en la Liga Nacional y podría aportar liderazgo y fortaleza ante el ataque panameño.
Otra alternativa es José Ardón, un jugador que ha mantenido regularidad en las últimas convocatorias y podría acompañar a José Pinto en el eje central. Su rendimiento constante y su entendimiento con la defensa titular lo convierten en una opción confiable.
Con la moral alta tras vencer a El Salvador, pero con la preocupación por la baja en defensa, Guatemala enfrenta un nuevo reto: mantener la solidez que le devolvió la esperanza en la Eliminatoria. Los próximos 180 minutos serán cruciales para seguir soñando con el Mundial 2026.