 México modernizará su sistema de visas rumbo al Mundial 2026
Deportes

México modernizará su sistema de visas rumbo al Mundial 2026

La SRE prevé que la nueva plataforma digital esté lista antes del inicio del torneo, con el fin de atender la alta demanda de visitantes que generará el evento.

Compartir:
Visa mexicana para el Mundial., Redes sociales
Visa mexicana para el Mundial. / FOTO: Redes sociales

México prepara una modernización integral de su sistema de emisión de visas como parte de los preparativos rumbo al Mundial de futbol 2026, que organizará junto con Estados Unidos y Canadá. La medida busca garantizar un ingreso más ágil y seguro para los miles de aficionados y turistas que llegarán al país vecino durante la justa deportiva.

El anuncio fue realizado por Roberto Velasco, subsecretario designado para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien explicó que el objetivo es agilizar trámites y reducir tiempos de espera tanto en los consulados como en los puntos de entrada al país. Según detalló, la Cancillería trabaja en la implementación de una visa electrónica, la cual permitirá realizar procesos en línea y facilitará la movilidad de visitantes provenientes de distintos países.

Durante su comparecencia ante comisiones del Senado de la República, como parte del proceso de ratificación de su cargo, Velasco destacó que esta iniciativa es una prioridad en la agenda diplomática de México.

De cara al Mundial queremos modernizar por completo el sistema de emisión de visas para todos los países y además tendremos muy pronto una visa electrónica para Brasil, que es un país de origen muy importante de migración para México", señaló.

Nueva plataforma antes de que inicie el Mundial 

La SRE prevé que la nueva plataforma digital esté lista antes del inicio del torneo, con el fin de atender la alta demanda de visitantes que generará el evento. Además, se espera que el sistema mejore la conectividad internacional de México y proyecte una imagen de eficiencia y apertura ante el mundo.

Entre los tipos de visas disponibles se encuentran la de turismo, estudios, residencia temporal y residencia para familiares de mexicanos o residentes permanentes. Sin embargo, la modernización busca simplificar estos procedimientos y adaptarlos a las necesidades actuales de movilidad global.

Guatemala pierde a una pieza clave en la defensa para el partido contra Panamá

Luis Fernando Tena se encuentra con un problema para el partido ante Panamá.

Con esta medida, México no solo se alista para recibir a miles de aficionados del futbol, sino que también refuerza su compromiso con una gestión migratoria moderna, segura y accesible de cara al Mundial 2026.

En Portada

Congreso oficializa aprobación de la Ley de Codedest
Nacionales

Congreso oficializa aprobación de la Ley de Codedes

07:41 AM, Oct 16
Guatemala pierde a una pieza clave en la defensa para el partido contra Panamát
Deportes

Guatemala pierde a una pieza clave en la defensa para el partido contra Panamá

07:31 AM, Oct 16
Habilitan paso para tránsito liviano en Km. 24 de ruta a El Salvadort
Nacionales

Habilitan paso para tránsito liviano en Km. 24 de ruta a El Salvador

07:12 AM, Oct 16
Acusaciones de abuso sacuden el entorno de la familia Schumachert
Deportes

Acusaciones de abuso sacuden el entorno de la familia Schumacher

08:10 AM, Oct 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridadSeguridad vialredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos