México modernizará su sistema de visas rumbo al Mundial 2026

México prepara una modernización integral de su sistema de emisión de visas como parte de los preparativos rumbo al Mundial de futbol 2026, que organizará junto con Estados Unidos y Canadá. La medida busca garantizar un ingreso más ágil y seguro para los miles de aficionados y turistas que llegarán al país vecino durante la justa deportiva.
El anuncio fue realizado por Roberto Velasco, subsecretario designado para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien explicó que el objetivo es agilizar trámites y reducir tiempos de espera tanto en los consulados como en los puntos de entrada al país. Según detalló, la Cancillería trabaja en la implementación de una visa electrónica, la cual permitirá realizar procesos en línea y facilitará la movilidad de visitantes provenientes de distintos países.
Durante su comparecencia ante comisiones del Senado de la República, como parte del proceso de ratificación de su cargo, Velasco destacó que esta iniciativa es una prioridad en la agenda diplomática de México.
De cara al Mundial queremos modernizar por completo el sistema de emisión de visas para todos los países y además tendremos muy pronto una visa electrónica para Brasil, que es un país de origen muy importante de migración para México", señaló.
Nueva plataforma antes de que inicie el Mundial
La SRE prevé que la nueva plataforma digital esté lista antes del inicio del torneo, con el fin de atender la alta demanda de visitantes que generará el evento. Además, se espera que el sistema mejore la conectividad internacional de México y proyecte una imagen de eficiencia y apertura ante el mundo.
Entre los tipos de visas disponibles se encuentran la de turismo, estudios, residencia temporal y residencia para familiares de mexicanos o residentes permanentes. Sin embargo, la modernización busca simplificar estos procedimientos y adaptarlos a las necesidades actuales de movilidad global.
Con esta medida, México no solo se alista para recibir a miles de aficionados del futbol, sino que también refuerza su compromiso con una gestión migratoria moderna, segura y accesible de cara al Mundial 2026.