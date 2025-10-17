 ¿Hasta cuándo seguirá Guardiola en el Manchester City?
Deportes

¿Hasta cuándo seguirá Guardiola en el Manchester City?

Pep Guardiola deja una frase que inquieta a los hinchas del City.

Compartir:
El entrenador del Manchester City Pep Guardiola durante un partido en Estados Unidos, EFE/EPA/MIGUEL RODRIGUEZ
El entrenador del Manchester City Pep Guardiola durante un partido en Estados Unidos / FOTO: EFE/EPA/MIGUEL RODRIGUEZ

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, restó importancia a la idea de tomarse un descanso y aseguró que todavía mantiene la energía necesaria para continuar al frente del equipo. En tono jocoso, el técnico catalán dijo que seguirá el consejo de su exasistente Carles Planchart, pero que pensará en detenerse "en 2035".

Puede que tenga razón. En 2035 empezaré a pensar en ello", comentó entre risas durante la conferencia de prensa previa al duelo de Premier League frente al Everton. Guardiola, que tiene contrato hasta el final de la temporada 2026-2027, afirmó que el cuerpo técnico y los jugadores mantienen la motivación intacta pese a los cambios recientes en la plantilla.

Hemos cambiado mucho en el último año, pero la energía sigue ahí. En Barcelona o Bayern, si hubiera tenido un problema, habría dado un paso al lado. Aquí no lo he tenido", explicó.

Relación de Guardiola con la directiva del City 

El entrenador de Sampedor también destacó su relación con la directiva y reconoció que algunos miembros de su cuerpo técnico ya se marcharon en busca de nuevos retos. Sin embargo, insistió en que su compromiso con el club se mantiene firme.

Ahora mismo aún tengo energía y creo que podemos hacerlo mejor que la temporada pasada. Cada partido somos un poco mejores, hay margen de mejora y eso me motiva. El trabajo no está hecho", agregó.

Guardiola es actualmente el cuarto técnico más longevo en la historia de la Premier League, con 9 años y 3 meses al mando del Manchester City. Solo lo superan David Moyes, Sir Alex Ferguson y Arsène Wenger, tres nombres históricos que marcaron una era en el futbol inglés.

En Portada

Diputados oficialistas accionan contra el Decreto 7-2025t
Nacionales

Diputados oficialistas accionan contra el Decreto 7-2025

07:46 AM, Oct 17
Guatemala asciende dos posiciones en el ranking FIFA de octubret
Deportes

Guatemala asciende dos posiciones en el ranking FIFA de octubre

07:22 AM, Oct 17
Pasajeros heridos tras ataque armado en autobús en Villa Nuevat
Nacionales

Pasajeros heridos tras ataque armado en autobús en Villa Nueva

07:11 AM, Oct 17
¿Por qué detuvieron a un motorista en medio del tránsito de la zona 9?t
Nacionales

¿Por qué detuvieron a un motorista en medio del tránsito de la zona 9?

08:12 AM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosLluviasSeguridadSeguridad vial#liganacionalEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos