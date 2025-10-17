¿Hasta cuándo seguirá Guardiola en el Manchester City?

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, restó importancia a la idea de tomarse un descanso y aseguró que todavía mantiene la energía necesaria para continuar al frente del equipo. En tono jocoso, el técnico catalán dijo que seguirá el consejo de su exasistente Carles Planchart, pero que pensará en detenerse "en 2035".
Puede que tenga razón. En 2035 empezaré a pensar en ello", comentó entre risas durante la conferencia de prensa previa al duelo de Premier League frente al Everton. Guardiola, que tiene contrato hasta el final de la temporada 2026-2027, afirmó que el cuerpo técnico y los jugadores mantienen la motivación intacta pese a los cambios recientes en la plantilla.
Hemos cambiado mucho en el último año, pero la energía sigue ahí. En Barcelona o Bayern, si hubiera tenido un problema, habría dado un paso al lado. Aquí no lo he tenido", explicó.
Relación de Guardiola con la directiva del City
El entrenador de Sampedor también destacó su relación con la directiva y reconoció que algunos miembros de su cuerpo técnico ya se marcharon en busca de nuevos retos. Sin embargo, insistió en que su compromiso con el club se mantiene firme.
Ahora mismo aún tengo energía y creo que podemos hacerlo mejor que la temporada pasada. Cada partido somos un poco mejores, hay margen de mejora y eso me motiva. El trabajo no está hecho", agregó.
Guardiola es actualmente el cuarto técnico más longevo en la historia de la Premier League, con 9 años y 3 meses al mando del Manchester City. Solo lo superan David Moyes, Sir Alex Ferguson y Arsène Wenger, tres nombres históricos que marcaron una era en el futbol inglés.