Lucero Mejía y Érick Gordillo con récord centroamericano

La noche de este viernes 17 de octubre de 2025, la natación guatemalteca brilló en Mazatenango, Suchitepéquez, y dos de sus máximos exponentes le dieron oro y récord centroamericano al país. Lucero Mejía y Érick Gordillo escriben con letras doradas sus nombres en la historia de los Juegos Centroamericanos.
En una de las subsedes de la edición XII de los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, Lucero Mejía alcanzó el oro centroamericano durante la competencia de los 50 metros dorso, competencia que se realizó en la piscina de Mazatenango, Suchitepéquez.
Además, de oro, Lucero Mejía alcanzó un récord centroamericano gracias a sus 29.33 segundos empleador en la competencia de los 50 metros dorso.
Érick Gordillo con medalla y récord
Otro de los nadadores guatemaltecos que brilló fue Érick Gordillo, quien participó en los 200 metros mariposa. El nacional alcanzó un tiempo de 1:59.64 minutos, superando el tiempo de Luis Carlos Martínez, quien lo había completo en 2:01.34 minutos durante la edición de los Juegos Centroamericanos Managua 2017.
Este es un logro súper importante para Gordillo ya que Martínez ha sido un referente no solo en el plano nacional, centroamericano sino también en la historia de los Juegos Olímpicos.
Es de recordar que en la natación está Roberto Bonilla, quien es uno de los dos abanderados de la delegación nacional, por lo que su presentación también se espera que quede para la historia de estas justas centroamericanas, que tienen como fecha oficial del sábado 18 al 30 de octubre.
La actividad en natación arrancó este día en Mazatenango, y su jornada final será el miércoles 22 de octubre.
Juegos Centroamericanos 2025
Los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 marcan desde este sábado hasta el 30 de octubre próximo el inicio de una nueva etapa para el deporte de la región, al reunir a siete países en una cita que combina el espíritu competitivo con el comienzo del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.
Los anfitriones, junto con El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Belice y Panamá, llegan con renovadas ilusiones, promesas emergentes y figuras consolidadas que buscarán escribir su nombre en el medallero regional.