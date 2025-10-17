 Mishel Echeverría y Brithany Herrera destacan en gimnasia
Mishel Echeverría y Brithany Herrera destacan en gimnasia artística

Además, el equipo de Guatemala de gimnasia artística se consagró campeón centroamericano superando a Panamá (plata) y Costa Rica (bronce).

Gimnasia artística empieza a tener buenos resultados en Juegos Centroamericanos 2025
Gimnasia artística empieza a tener buenos resultados en Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: @guatemala2025

La gimnasia artística femenina vivió una jornada excepcional en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, con una actuación impecable de las atletas guatemaltecas que dominaron el all around individual y la competencia por equipos, reafirmando su excelencia en la región.

La final dejó un podio brillante para Guatemala, con Mishel Echeverría y Brithany Herrera alcanzando las primeras posiciones con rutinas que combinaron fuerza, elegancia y precisión técnica.

El bronce fue para Aliyah Lide de León, de Panamá, quien completó un podio lleno de talento centroamericano, después de una participación destacada, que se adueñó de los aplausos de la afición.

  • Mishel Echeverría (GUA) con oro - 48.250 puntos
  • Brithany Herrera (GUA) con plata - 48.000 puntos
  • Aliyah Lide de León (PAN) con bronce - 47.500 puntos

Además, Guatemala obtuvo el oro por equipos, con una puntuación total de 140.000, seguida por Panamá (plata) y Costa Rica (bronce).

Técnica, disciplina y equilibrio perfecto

El all around femenino es una de las pruebas más completas de la gimnasia artística, ya que evalúa la versatilidad y consistencia de las atletas en los cuatro aparatos: salto, barras asimétricas, viga de equilibrio y suelo.

Las guatemaltecas destacaron por su ejecución limpia y su dominio en cada uno de ellos, demostrando la solidez del trabajo técnico que las ha llevado a la cima regional.

La puntuación de 48.250 obtenida por Echeverría reflejó una presentación casi impecable, con transiciones fluidas, dificultad elevada y precisión en los aterrizajes. Por su parte, Herrera mostró seguridad y elegancia, alcanzando una puntuación de 48.000 que consolidó el doblete dorado para Guatemala.

Las finales por aparatos se disputarán este sábado a partir de las 15:30 horas en las instalaciones de la Federación Nacional de Gimnasia, zona 5 capital.

Los Juegos Centroamericanos oficialmente comienzan este sábado 18 de octubre y se alargarán hasta el 30 de este mes. La ceremonia de inauguración será el lunes 20 de octubre.   

Guatemala 2025: Centroamérica inicia camino a Los Ángeles 2028

Guatemala, con una delegación de 681 deportistas, intentará repetir la hazaña de Managua 2017, donde se consagró como campeona del medallero general.

*Información de Juegos Centroamericanos 2025.

