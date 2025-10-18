 Hansi Flick cuestionado sobre festejo polémico ante Girona
Deportes

Hansi Flick cuestionado sobre festejo polémico ante Girona

El técnico del Barcelona fue expulsado del partido, y a pesar de ello, se mantenía en su banca.

Compartir:
Hansi Flick fue expulsado y se perderá el clásico español
Hansi Flick fue expulsado y se perderá el clásico español / FOTO: EFE

El técnico alemán Hansi Flick, que fue expulsado por doble amarilla y celebró con un corte de mangas (señal obscena) el gol de la victoria de Ronald Araujo, ha comentado que el mismo no iba dirigido hacia nadie y que "solo" se trataba de "una celebración".

Así lo ha asegurado en declaraciones a DAZN. "El fútbol es emoción y para nosotros también. Gastamos mucha energía hoy, mucho más de lo que esperábamos, pero al final lo conseguimos", ha comentado.

"Para mí fue fantástico marcar el segundo gol y ganar y además así. No es (el corte de mangas) nada para nadie. No es nada más que una celebración", ha recordado.

Se pierde el clásico

La expulsión de Hansi Flick, que no podrá dirigir seguramente a su equipo en el clásico de la semana próxima en el Bernabéu, es la segunda que sufre desde su llegada al Barça. La anterior fue la temporada pasada en el campo del Betis.

Ante el Girona, el técnico alemán fue expulsado, por doble amarilla, tras protestar cuando en el tiempo añadido del segundo tiempo vio cómo solo se jugaban cuatro minutos más.

En el acta del partido, el árbitro Jesús Gil Manzano justifica las amarillas a Flick por "aplaudir una de mis decisiones en señal de protesta", así como porque "tras haber sido amonestado, realizar un gesto en señal de desaprobación".

Ronald Araujo salva al Barcelona ante Girona

En un cierre dramático, el equipo de Hansi Flick triunfa ante Girona y llegará al clásico del próximo domingo con opciones de liderato.

Fermín López

El mediapunta Fermín López, jugador del Barcelona, ha asegurado, tras la agónica victoria ante el Girona (2-1), con un gol en el descuento del uruguayo Ronald Araujo, que "a veces hay que ganar los partidos así".

En declaraciones a Dazn, el andaluz ha asegurado que el partido ha sido "muy difícil" y cree que su equipo ha fallado "muchas ocasiones", aunque también le ha ocurrido lo mismo al Girona en la primera parte.

"Ha sido un buen partido. Hemos luchado hasta el final y al final hemos marcado gol. Lo hemos intentado hasta el final", ha añadido el onubense.

*Información EFE.

En Portada

Realizan desvíos por colapso de pasarela en la calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Realizan desvíos por colapso de pasarela en la calzada Aguilar Batres

08:12 AM, Oct 18
Fotos: PNC confirma recaptura de dos reos fugados de Fraijanes IIt
Nacionales

Fotos: PNC confirma recaptura de dos reos fugados de Fraijanes II

07:18 AM, Oct 18
Ana Lendl deslumbra con su belleza en la gran final de Miss Grand International 2025t
Farándula

Ana Lendl deslumbra con su belleza en la gran final de Miss Grand International 2025

08:30 AM, Oct 18
Los Dodgers avanzan a la Serie Mundial por segundo año consecutivot
Deportes

Los Dodgers avanzan a la Serie Mundial por segundo año consecutivo

07:29 AM, Oct 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalSeguridadSeguridad vialEE.UU.Futbol GuatemaltecoLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos