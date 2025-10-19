Guatemala en finales de bádminton de Juegos Centroamericanos

Este domingo 19 de octubre, un día antes de que se realice la ceremonia de inauguración de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 en Ciudad Cayalá, el deporte del bádminton vivió una jornada intensa con sus cinco finales, las cuales se realizaron en la instalación deportiva de la Federación Nacional de Bádminton en zona 5 capital.
La final de dobles mixto, individual masculina, dobles masculino, dobles femenino y la individual masculina fue el programa que acompañó la mañana guatemalteca en zona 5 capitalina, donde el momento más esperado era la participación del referente de este deporte, el zacapaneco Kevin Cordón.
La primera final fue ganada por la pareja conformada por Christopher Martínez y Diana Corleto para darle el oro a Guatemala. ante Yeison Del Cid y Luisa Fernanda Santizo también de Guatemala se quedaron con la plata.
Para la segunda final de la mañana, Nikté Sotomayor se midió a Adriana Barrios, ambas de Guatemala para definir a la campeona centroamericana. La mejor en la final fue Sotomayor que terminó con el triunfo por 2-0.
Kevin Cordón campeón centroamericano
El tercer duelo final para Guatemala lo tuvieron Christopher Martínez y Jonathan Solís ante la pareja salvadoreña conformado por Melvin Calzadilla y Manuel Mejía. El triunfo fue para los nacionales que demostraron su valentía ante su rival centroamericano y daban al país el tercer oro de tres finales disputadas. Restaban dos, y Guatemala quería escribir una página dorada en zona 5capital.
En la cuarta final, Diana Corleto y Nikté Sotomayor (GUA) se impusieron en la división dobles femenino a Gabriela Barrios y Margareth Revelo (ESA) con un marcador contundente de 2-0 (21-9 y 21-5), y de esta forma se coronaron campeonas centroamericanas.
La quinta final corrió a cargo del experimentado y múltiple campeón Kevin Cordón, quien obtuvo el apoyo de una gran cantidad de seguidores que habían llegado a la Federación a observar dichas finales, y que lo alentaron encada momento, haciendo un ambiente espectacular y de los pocos vividos en ese recinto deportivo.
Kevin Cordón enfrentó al salvadoreño Uriel Canjura y la final terminó siendo un gran partido. El primer juego fue para el nacional 21-19, pero luego lo empató el salvadoreño 1-1 gracias a el 13-21, por último, Cordón se repuso y ganó el tercer juego 21- para un marcador final de 2-1. Kevin Cordón es monarca centroamericano y barre las finales del bádminton a favor del país, ya que con el triunfo de Cordón, Guatemala ganó las cinco finales disputadas este domingo en zona 5 capital.
Resultados de las finales de bádminton
- Dobles mixto: Christopher Martínez y Diana Corleto (GUA) 2-0 (21-9 y 21-6) ante Yeison Del Cid y Luisa Fernanda Santizo
- Individual femenina: Nikté Sotomayor (GUA) 2-0 (21-12 y 21-12) ante Adriana Barrios (GUA)
- Dobles masculino: Christopher Martínez y Jonathan Solís (GUA) 2-0 (21-11 y 21-11) ante Melvin Calzadilla y Manuel Mejía (ESA)
- Dobles femenino: Diana Corleto y Nikté Sotomayor (GUA) 2-0 (21-9 y 21-5) ante Gabriela Barrios y Margareth Revelo (ESA)
- Individual masculina: Kevin Cordón (GUA) 2-1 (21-19, 13-21 y 21-12) ante Uriel Canjura (ESA).