 Guatemala en finales de bádminton de Juegos Centroamericanos
Deportes

Guatemala brilla en las finales del bádminton de Juegos Centroamericanos

La delegación nacional obtuvo el oro en las cinco finales que disputó; Kevin Cordón y Nikté Sotomayor destacan en los individuales.

Compartir:
Bádminton: Kevin Cordón en su final de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025
Bádminton: Kevin Cordón en su final de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 / FOTO: Alex Meoño

Este domingo 19 de octubre, un día antes de que se realice la ceremonia de inauguración de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 en Ciudad Cayalá, el deporte del bádminton vivió una jornada intensa con sus cinco finales, las cuales se realizaron en la instalación deportiva de la Federación Nacional de Bádminton en zona 5 capital.

La final de dobles mixto, individual masculina, dobles masculino, dobles femenino y la individual masculina fue el programa que acompañó la mañana guatemalteca en zona 5 capitalina, donde el momento más esperado era la participación del referente de este deporte, el zacapaneco Kevin Cordón.

La primera final fue ganada por la pareja conformada por Christopher Martínez y Diana Corleto para darle el oro a Guatemala. ante Yeison Del Cid y Luisa Fernanda Santizo también de Guatemala se quedaron con la plata.

Para la segunda final de la mañana, Nikté Sotomayor se midió a Adriana Barrios, ambas de Guatemala para definir a la campeona centroamericana. La mejor en la final fue Sotomayor que terminó con el triunfo por 2-0.

Kevin Cordón campeón centroamericano 

El tercer duelo final para Guatemala lo tuvieron Christopher Martínez y Jonathan Solís ante la pareja salvadoreña conformado por Melvin Calzadilla y Manuel Mejía. El triunfo fue para los nacionales que demostraron su valentía ante su rival centroamericano y daban al país el tercer oro de tres finales disputadas. Restaban dos, y Guatemala quería escribir una página dorada en zona 5capital. 

En la cuarta final, Diana Corleto y Nikté Sotomayor (GUA) se impusieron en la división dobles femenino a Gabriela Barrios y Margareth Revelo (ESA) con un marcador contundente de 2-0 (21-9 y 21-5), y de esta forma se coronaron campeonas centroamericanas.

La quinta final corrió a cargo del experimentado y múltiple campeón Kevin Cordón, quien obtuvo el apoyo de una gran cantidad de seguidores que habían llegado a la Federación a observar dichas finales, y que lo alentaron encada momento, haciendo un ambiente espectacular y de los pocos vividos en ese recinto deportivo.

Kevin Cordón enfrentó al salvadoreño Uriel Canjura y la final terminó siendo un gran partido. El primer juego fue para el nacional 21-19, pero luego lo empató el salvadoreño 1-1 gracias a el 13-21, por último, Cordón se repuso y ganó el tercer juego 21- para un marcador final de 2-1. Kevin Cordón es monarca centroamericano y barre las finales del bádminton a favor del país, ya que con el triunfo de Cordón, Guatemala ganó las cinco finales disputadas este domingo en zona 5 capital. 

Resultados de las finales de bádminton

  • Dobles mixto: Christopher Martínez y Diana Corleto (GUA) 2-0 (21-9 y 21-6) ante Yeison Del Cid y Luisa Fernanda Santizo
  • Individual femenina: Nikté Sotomayor (GUA) 2-0 (21-12 y 21-12) ante Adriana Barrios (GUA)
  • Dobles masculino: Christopher Martínez y Jonathan Solís (GUA) 2-0 (21-11 y 21-11) ante Melvin Calzadilla y Manuel Mejía (ESA)
  • Dobles femenino: Diana Corleto y Nikté Sotomayor (GUA) 2-0 (21-9 y 21-5) ante Gabriela Barrios y Margareth Revelo (ESA)
  • Individual masculina: Kevin Cordón (GUA) 2-1 (21-19, 13-21 y 21-12) ante Uriel Canjura (ESA). 
Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Finales del bádminton en Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

En Portada

Insivumeh reporta tres temblores; Conred llama a prevenirt
Nacionales

Insivumeh reporta tres temblores; Conred llama a prevenir

12:23 PM, Oct 19
Netanyahu ordena atacar objetivos terroristas en la Franja de Gazat
Internacionales

Netanyahu ordena atacar "objetivos terroristas" en la Franja de Gaza

08:10 AM, Oct 19
Banderazo multitudinario de la afición de Xelajú MC antes de viajar a Hondurast
Deportes

Banderazo multitudinario de la afición de Xelajú MC antes de viajar a Honduras

09:21 AM, Oct 19
De qué murió el bajista de Limp Bizkit: Estas son las enfermedades que teníat
Farándula

De qué murió el bajista de Limp Bizkit: Estas son las enfermedades que tenía

09:18 AM, Oct 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadSeguridad vial#liganacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos