Jaycko Bourdet, atleta que suma 6 metales en Guatemala 2025

El viernes 17 de octubre, el gimnasta guatemalteco Jaycko Bourdet ganó su primera medalla de oro en unos Juegos Deportivos Centroamericanos. Los hizo en el evento general (all around) de la gimnasia artística, donde obtuvo 76.400 puntos. Y así fue como subió al podio de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Pero el sábado, el juvenil chapín hizo historia para el país al cosechar cinco metales más, de los cuales, tres fueron de oro, para sumar cuatro preseas doradas en esta histórica participación.
Jaycko Bourdet escribió con letras de oro su nombre en los registros históricos de los Juegos Centroamericanos al ser campeón de los arzones, piso y salto. Asimismo, quedó subcampeón centroamericano en anillas y barra fija. De esta forma, fueron seis metales conseguidos por el gimnasta de apenas 19 años.
Su nombre completo es Jaycko Sebastian Bourdet Aguilar, y tras los logros alcanzados en sábado entre la tarde y noche guatemalteca, el atleta chapín atendió a la prensa y expresó su sentimiento tras estos logros importantes en su carrera de gimnasta.
"Superé muchas barreras para llegar a este momento, muchas lesiones, pero al final creo que esa es la recompensa del trabajo duro, porque el trabajo duro le gana a lo que sea. La disciplina es lo más importante", señaló Jaycko Bourdet.
Oro: Jaycko Bourdet (GUA)
Plata: Jorge Vega (GUA)
Bronce: Andrés Girón (CRC)
Alex Meoño.
Se abren las puertas a más competencias
Al referirse a sus triunfos en estos días durante los Juegos Centroamericanos, Bourdet aseguró: "Esto me abre las puertas a muchas más competencias, más eventos, y vamos a representar siempre a ‘Guate’ siempre con todo".
Una de sus frases dichas durante la entrevista que les brindó a los medios de comunicación fue: "Es más difícil mantenerse, que llegar", por eso le apuesta al trabajo y aseguró que no bajará la guardia.
"Todas las medallas valen por igual, ya sea la del primero, segundo y tercer lugar. Vale más la pena terminar un aparato y terminarlo con la situación de quedarse bien, más que la ganancia", se refirió el múltiple medallista al ser consultado sobre alguna especialidad de aparato.
Actualmente, Jaycko Bourdet se encuentra estudiando un profesorado de educación física y que este ha sido su primer año en la universidad Da Vinci, y esto, según sus palabras: "Esto me ayudó mucho para despejarme un poco de la gimnasia, porque estar entrenando nueve horas al día también es bastante agobiante".
Bourdet agradeció también de forma especial a la Federación por el apoyo y a su madre, de quien dijo: "Siempre estás ahí pendiente de mí (sus padres) y apoyándome".
Los seis metales de Jaycko Bourdet
- Oro en all around
- Oro en piso con 13.000 puntos, superó a su compatriota Jorge Vega (12.867) y al panameño Richard Atencio (12.800),
- Oro en arzones con 12.834 puntos, superó a Richard Atencio (12.600) y a su compatriota Mario Taperio (12.434).
- Oro en salto con 13.817 puntos, superó a Jorge Vega (13.401) y al costarricense Andrés Girón (12.550)
- Plata en anillas
- Plata en barra fija
Equipo de gimnasia artística que participó en Juegos Centroamericanos 2025: Mishel Echeverría, Brithany Herrera, Krystal Cancax, María Julia Tobar, Jaycko Bourdet, Christian Paz, Mario Taperio, Jorge Vega y Gabriel Paniagua.
