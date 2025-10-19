 Resultado Comunicaciones vs Municipal, clásico 335
Deportes

Comunicaciones y Municipal empatan durante el clásico 335

El equipo de Iván Franco Sopegno hizo un extraordinario segundo tiempo, pero no pudo concretizarlo en gol, y sigue penúltimo de la competencia.

Comunicaciones y Municipal disputaron el clásico 335 del futbol guatemalteco
Comunicaciones y Municipal disputaron el clásico 335 del futbol guatemalteco / FOTO: Alex Meoño

Bajo una fuerte lluvia que azotó esta tarde/noche la zona 6 capital y gran parte del departamento de Guatemala, se llevó a cabo la edición 335 del clásico nacional entre los dos clubes más populares, importantes e históricos del futbol nacional: Los "Cremas" del Comunicaciones y los "Rojos" del Municipal.

Una de las novedades para el inicio del partido, que se jugó en el estadio Cementos Progreso, fue la titularidad del ya veterano y experimentado jugador, José Manuel Contreras, quien viene saliendo de una lesión.  

Lo más importante ocurrido en la primera etapa del duelo, el cual fue arbitrado por Bryan López, fue el penalti a favor de Municipal. Era el minuto 24 cuando el equipo de Mario Acevedo elaboraba una jugada ofensiva a través de su talento 10, Pedro Altán. Éste recibió una patada en el pecho por parte de Elsar Martín, y López no dudó y marcó el penalti.

Al 28, José Carlos Martínez, la carta de presentación del gol para Municipal, tomó el esférico y decidió hacer el remate que cambiaría, el clásico, pero su disparo fue atajado de buena forma por Fredy Pérez, ganándose el aplauso de la afición, misma que en el pasado reciente había tenido diferencias. 

Mejor Comunicaciones, pero no gana  

En los primeros cinco minutos de juego de la parte complementaria, Comunicaciones tuvo dos posibilidades de gol, pero ambas fueron desaprovechadas. Una por Ernesto M0onreal y otra por José Corena. En el arranque era mejor el local.

Al 58, Comunicaciones tocaba nuevamente la puerta a Municipal. Tiro libro ejecutado por José contreras y el esférico atravesó toda el área grande y a una mano, con la izquierda, Kenderson Navarro impedía el gol inaugural del clásico. En el rebote, pasó de largo, pidiéndose así la oportunidad de vestirse de gloria. 

Lynner García probó de larga distancia al 72, y estuvo cerca de sorprender a Kenderson Navarro, pero el partido seguí enmudecido con el marcador. Comunicaciones era superior a Municipal, pero carecía de claridad y efectividad en el ataque.  

Comunicaciones y Municipal terminaron empatando el clásico 335, resultado que tuvo muchas connotaciones: Los "Rojos" perdieron el liderato de la competencia, los "Cremas" siguen de penúltimos y fuera de los puestos de liguilla.

El gran ganador de la jornada fue Deportivo Mixco, que terminó ganando el liderato del Apertura 2025.  

