 Arsenal y Manchester City vencen al Atlético y Villarreal
Deportes

Atlético Madrid y Villarreal sufren ante los equipos ingleses

Arsenal y Manchester City vencen al Atlético Madrid y Villarreal, respectivamente, por Champions League.

Compartir:
Atlético Madrid y Villarreal no ganaron este día en Champions League
Atlético Madrid y Villarreal no ganaron este día en Champions League / FOTO: EFE

El Arsenal, con una actuación de favorito a ganar la Liga de Campeones, infligió un castigo excesivo al Atlético de Madrid, que, tras mantener un juego parejo hasta el 1-0, terminó goleado por 4-0.

Los tantos de Gabriel, Viktor Gyökeres -por partida doble- y Gabriel Martinelli en un periodo de trece minutos en la segunda mitad doblegó a un Atlético en el que Julián Álvarez tuvo un disparo al larguero que pudo cambiar el encuentro.

El argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, fue el mejor del conjunto rojiblanco en la debacle de Londres (4-0), aunque sigue gafado ante el Arsenal, ya que, en los cinco enfrentamientos contra los 'Gunners' no ha conseguido ver puerta

A pesar de la contundente derrota, en la que todos los goles llegaron en sólo 13 minutos de la segunda mitad, el de Calchín (Córdoba), que cada balón que tocaba era sinónimo de peligro en los noventa minutos que estuvo sobre el verde, pudo adelantar a su equipo hasta en dos ocasiones.

El futbolista, de 25 años, lo intentó de falta directa, pero el balón se fue desviado y no pudo acabar con la maldición con el Arsenal, que le persigue desde su etapa en el Manchester City, donde ninguno de los 36 goles que anotó con la camiseta celeste fue contra el Arsenal.

Victoria del Manchester City

El Manchester City logró este martes una cómoda victoria en su visita al Villarreal (0-2) tras un encuentro gobernado con relativa comodidad por el equipo inglés, superior en el juego y en las áreas al timorato conjunto castellonense, que sigue sin ganar en la presente edición de la Liga de Campeones.

Los goles de Erling Haaland y Bernardo Silva en la primera parte castigaron las dudas y la pose tibia del Villarreal, que sólo le perdió el respeto al conjunto de Pep Guardiola en el segundo tiempo, cuando ya tenía el partido prácticamente perdido.

*Información EFE.

En Portada

Arévalo expone complot que involucra a la pandilla del Barrio 18t
Nacionales

Arévalo expone "complot" que involucra a la pandilla del "Barrio 18"

02:08 PM, Oct 21
¿Cómo se prepara el CIV para viabilizar el paso de ciclistas?t
Deportes

¿Cómo se prepara el CIV para viabilizar el paso de ciclistas?

02:17 PM, Oct 21
Arévalo responde tras señalamientos del Ministerio Público en caso Unopst
Nacionales

Arévalo responde tras señalamientos del Ministerio Público en caso Unops

01:17 PM, Oct 21
Ed Sheeran confirma su concierto en Guatemala para 2026t
Farándula

Ed Sheeran confirma su concierto en Guatemala para 2026

09:56 AM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vial#liganacionalEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos