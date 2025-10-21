Arsenal y Manchester City vencen al Atlético y Villarreal

El Arsenal, con una actuación de favorito a ganar la Liga de Campeones, infligió un castigo excesivo al Atlético de Madrid, que, tras mantener un juego parejo hasta el 1-0, terminó goleado por 4-0.
Los tantos de Gabriel, Viktor Gyökeres -por partida doble- y Gabriel Martinelli en un periodo de trece minutos en la segunda mitad doblegó a un Atlético en el que Julián Álvarez tuvo un disparo al larguero que pudo cambiar el encuentro.
El argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, fue el mejor del conjunto rojiblanco en la debacle de Londres (4-0), aunque sigue gafado ante el Arsenal, ya que, en los cinco enfrentamientos contra los 'Gunners' no ha conseguido ver puerta
A pesar de la contundente derrota, en la que todos los goles llegaron en sólo 13 minutos de la segunda mitad, el de Calchín (Córdoba), que cada balón que tocaba era sinónimo de peligro en los noventa minutos que estuvo sobre el verde, pudo adelantar a su equipo hasta en dos ocasiones.
El futbolista, de 25 años, lo intentó de falta directa, pero el balón se fue desviado y no pudo acabar con la maldición con el Arsenal, que le persigue desde su etapa en el Manchester City, donde ninguno de los 36 goles que anotó con la camiseta celeste fue contra el Arsenal.
Victoria del Manchester City
El Manchester City logró este martes una cómoda victoria en su visita al Villarreal (0-2) tras un encuentro gobernado con relativa comodidad por el equipo inglés, superior en el juego y en las áreas al timorato conjunto castellonense, que sigue sin ganar en la presente edición de la Liga de Campeones.
Los goles de Erling Haaland y Bernardo Silva en la primera parte castigaron las dudas y la pose tibia del Villarreal, que sólo le perdió el respeto al conjunto de Pep Guardiola en el segundo tiempo, cuando ya tenía el partido prácticamente perdido.
