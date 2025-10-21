 Distribución de los boletos para los partidos de Guatemala
Deportes

Revelan cómo se distribuirán los boletos para los partidos de Guatemala ante Panamá y Surinam

Así se repartirán los boletos para los partidos de la Selección Nacional.-

Afición guatemalteca. , Alex Meoño
Afición guatemalteca. / FOTO: Alex Meoño

La Comisión de Deportes del Congreso de la República citó este martes a las autoridades de la Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) para que expliquen cómo se distribuirán los boletos de los próximos partidos de la Selección Nacional en las eliminatorias mundialistas de Concacaf, que se jugarán de local frente a Panamá y Surinam. La reunión fue dirigida por el diputado Orlando Blanco, quien destacó la importancia de la transparencia en la asignación de entradas.

Durante la citación, la FFG presentó la siguiente distribución de boletos:

  • 150 para Concacaf y FIFA
  • 50 para el equipo visitante
  • 160 para cuerpo técnico y jugadores
  • 480 espacios vacíos
  • 54 para el Comité Ejecutivo
  • 1,386 para patrocinadores de la federación

Venta de boletos estaría disponible para inicios de noviembre 

Además, se indicó que cinco mil boletos por partido estarán disponibles para la afición guatemalteca, con venta prevista para la primera semana de noviembre. Hasta el momento, no se han definido los precios ni la modalidad de venta.

En la reunión, el Congreso buscó aclarar los detalles pendientes y se prevé que las autoridades de la FFG sean citadas nuevamente para ampliar la información. La medida responde a la necesidad de que los aficionados puedan acceder a los partidos de manera clara y equitativa.

Actualmente, Guatemala ocupa la tercera posición del grupo con cinco unidades, a solo un punto de Panamá y Surinam, que lideran momentáneamente la eliminatoria. La expectativa aumenta entre los seguidores, que esperan apoyar a la Bicolor en los últimos encuentros de local.

