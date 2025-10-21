El campeón PSG golea al Bayer Leverkusen con un 2-7

El París Saint-Germain (PSG) sacó el mazo ante el Bayer Leverkusen de los españoles Grimaldo y Aleix García, al que castigó este martes en Alemania con un 2-7, en un encuentro especialmente vibrante en la primera parte, cuando hubo dos expulsiones (una en cada equipo) y un penalti fallado por el propio Grimaldo.
El ecuatoriano Willian Pacho abrió el marcador en el minuto 7, en el que fue su primer gol como parisino desde que fichase en 2024, empatado momentáneamente por un penalti transformado por Aleix García (38).
Fue entonces cuando el tornado parisino destrozó, en solo siete minutos y a la contra con una tremenda efectividad, a los alemanes con un doblete de Désiré Doué (44 y 48) y un gol de billar de Kvaratskhelia (41).
Tras el descanso, el portugués Nuno Menes se unió a la fiesta francesa, con un tanto en el 50.
Aleix García puso poco después el 2-5 con un trallazo a la escuadra, pero el actual Balón de Oro, el francés Ousmane Dembélé, colocó tierra de por medio en el 66, un gol marcado solo tres minutos después de entrar en el terreno de juego tras estar de baja por lesión un mes y medio. El portugués Vitinha cerró la cuenta parisina en el 90 con un disparo desde fuera del área.
Con esta goleada extraordinaria, los vigentes campeones de Europa demostraron que ni siquiera necesitan a su estrella Ousmane Dembélé en el once para dejar clara su candidatura a renovar el trofeo.
Goleada de Dortmund
El Borussia Dortmund se llevó un triunfo demasiado abultado de Copenhague (2-4), en un ejercicio de efectividad y con dos goles de Nmecha, que le mantiene en la zona alta de la Liga de Campeones.
El equipo alemán, que afrontó el duelo tras perder en liga contra el Bayern, controló el ritmo del encuentro y sentenció en la segunda parte, en un triunfo que empezó a asentarse tras un polémico penalti.
El partido arrancó según el guion esperado. Mucha posesión para el Dortmund, mientras el equipo local esperaba atrás con las líneas juntas, aprovechando para salir rápido a la contra cuando recuperaba.
Ganancia de Inter
El Inter mantuvo su buena línea en la Liga de Campeones con una victoria contundente sobre el Union Royal Saint-Gilloise, que sucumbió 0-4 con una buena actuación de Lautaro Martínez, autor de un gol, salvador de otro y al frente de casi todas las operaciones de ataque de su equipo.
En plena efervescencia, como un cohete en la Serie A tras cuatro victorias consecutivas, el Inter también quería mantener su buena línea en la Liga de Campeones. Después de ganar al Ajax (0-2) y al Slavia Praga (3-0), se enfrentaba a una salida teóricamente asequible frente a uno de los nuevos de la competición.
Pero el Royale Union Saint-Gilloise no es un equipo fácil. Puede ganar en campos como el del PSV Eindhoven (1-3), aunque también puede caer estrepitosamente ante otros como el Newcastle (0-4). Es capaz de cualquier cosa y el acierto para castigar a un rival más importante era clave.
*Información EFE.