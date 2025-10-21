Lionel Messi, jugador de octubre en la MLS

Lionel Messi, delantero del Inter Miami, fue elegido este martes como mejor jugador del mes de octubre en la MLS, tras firmar cinco goles y cinco asistencias en tres partidos.
Messi llevó de la mano al Inter Miami en octubre y refrendó el pasado sábado con un triplete contra el Nashville el Botín de Oro de la MLS.
El argentino terminó la temporada regular con 29 goles y 19 asistencias y llega lanzado a los 'playoffs', que para el Inter Miami arrancarán este viernes contra el Nashville.
Messi fue protagonista con el gol de la victoria y con la asistencia ganadora en dos de las tres victorias del Inter Miami en octubre. Asistió en el triunfo contra el New England Revolution y firmó la diana de la victoria contra el Atlanta United.
El sábado, lideró la remontada del Inter Miami en Nashville, en un partido terminado con triunfo 5-2 para los hombres de Javier Mascherano.
Messi es el tercer jugador desde 2005 en marcar al menos 29 goles en una temporada ganadora del Botín de Oro, tras el venezolano Josef Martínez (31 en 2018) y el mexicano Carlos Vela (34 en 2019).
Messi-Heung Min Son
El Inter Miami de Leo Messi jugará la primera ronda de los 'playoffs' contra el Nashville, Los Ángeles FC del surcoreano Heung Min Son retará al Austin del técnico español Nico Estévez y San Diego, del mexicano Hirving Lozano, líder del Oeste, se medirá con uno entre Portland Timbers y Real Salt Lake, después del 'Decision Day' que puso fin a la temporada regular de la liga estadounidense.
El 'play-in' se disputará a partido único este miércoles y los 'playoffs' comenzarán el viernes con unas series al mejor de los tres partidos.
La temporada regular de la MLS concluyó con Leo Messi como ganador del Botín de Oro al máximo artillero de la liga, con 29 goles en 28 partidos disputados.
*Información EFE.