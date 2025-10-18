 Lionel Messi refrenda con triplete el Botín de Oro de la MLS
Lionel Messi refrenda con triplete el Botín de Oro de la MLS

El futbolista argentino acabó la temporada regular con 29 goles y trece asistencias tras firmar otro recital en el GEODIS Park de Nashville.

Lionel Messi termina siendo el goleador de la MLS
Lionel Messi termina siendo el goleador de la MLS / FOTO: EFE

Lionel Messi aplastó este sábado al Nashville con un triplete y una asistencia en la victoria por 5-2 del Inter Miami en el campo del Nashville en la última jornada de la temporada regular de la MLS y se llevó el Botín de Oro al máximo artillero de la liga estadounidense.

Messi acabó la temporada regular con 29 goles y trece asistencias tras firmar otro recital en el GEODIS Park de Nashville que le sirvió al Inter Miami para terminar en la tercera posición de la Conferencia Este de la MLS.

El Inter Miami será rival precisamente del Nashville, sexto en la misma conferencia, en la primera ronda de los 'playoffs', que se disputa al mejor de los tres partidos.

Lionel Messi volvió a ser máximo artillero de un campeonato por primera vez desde la temporada 2020-2021, cuando fue 'Pichichi' de la Liga con el Barcelona.

El internacional argentino vive un espectacular momento de forma y terminó la temporada regular con cinco goles en sus últimos dos partidos. En su anterior encuentro, había firmado un doblete y dado una asistencia contra el Atlanta United.

El partido de Messi

Lionel Messi abrió su gran noche a los 33 minutos, cuando superó al meta con un disparo de zurda desde fuera del área tras una gran acción personal en el centro del campo.

El Nashville respondió al borde del descanso y dio la vuelta al marcador con dianas de Sam Surridge y Jacob Shaffelburg, pero en la reanudación Messi retomó su festival anotador.

Igualó desde el punto de penalti a la hora de partido y, en el 67, Baltasar Rodríguez completó la remontada del equipo de Javier Mascherano.

Lionel Messi, que había anotado un triplete en la MLS en 2024 contra el New England Revolution, completó el 'hat trick' en el 80 con otro fantástico golazo de zurda tras una pared con Ian Fray.

Y, en el añadido, el argentino puso la guinda a su gran noche con la asistencia con el exterior de la zurda para el cómodo 5-2 de Telasco Segovia, en una jugada en la que también pudo decidir definir e ir a por el póquer.

Supporters' Shield 

La MLS celebró este sábado el Día de las Decisiones, en su última jornada. El primero del Este fue el Philadelphia Union, ya ganador del Supporters' Shield al mejor equipo de la etapa regular.

El Cincinnati ganó 3-0 al Montreal y acabó en la segunda posición, por delante del propio Inter Miami.

Antes del arranque de los 'playoffs', la MLS celebrará un 'play-in' este miércoles, con el Chicago Fire que recibirá al Orlando del técnico colombiano Óscar Pareja en el Soldier Field.

*Información EFE.

