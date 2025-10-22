Estrella de la NFL muere bajo custodia policial en Oakland

El mundo de la NFL está de luto tras la muerte de Doug Martin, excorredor All-Pro de 36 años, ocurrida el pasado sábado en Oakland, California. Según informó el Departamento de Policía de Oakland, Martin estuvo involucrado en un allanamiento a una residencia y, durante el intento de detención, se produjo un breve forcejeo que derivó en que quedara inconsciente. Fue trasladado a un hospital local, donde falleció minutos después.
La familia de Martin confirmó su fallecimiento mediante un comunicado, sin detallar la causa de la muerte y solicitando respeto por su privacidad en este difícil momento.
Con gran tristeza les informamos que Doug Martin falleció el sábado por la mañana. La causa aún no está confirmada. Por favor, respeten nuestra privacidad", indicaron.
Investigan muerte de Doug Martin
Por tratarse de una muerte ocurrida bajo custodia, el Departamento de Policía de Oakland coordina una investigación exhaustiva a cargo de la Sección de Homicidios, la Oficina de Asuntos Internos, la Comisión de Policía de la ciudad, la Agencia de Revisión Policial Comunitaria y la Fiscalía del Condado de Alameda. Todas las dependencias deberán determinar si hubo uso excesivo de la fuerza durante el arresto antes de que se difunda cualquier información adicional.
Doug Martin fue seleccionado en la primera ronda del Draft de 2012 por los Tampa Bay Buccaneers, donde jugó seis temporadas y se consolidó como una de las grandes figuras de la NFL. Durante su carrera acumuló 5,356 yardas terrestres, 1,207 yardas por recepción y 32 touchdowns combinados. Fue seleccionado al Pro Bowl en dos ocasiones (2012 y 2015), formó parte del First-team All-Pro en 2015 y del equipo All-Rookie de la PFWA en 2012.
El legado de Martin en la NFL queda marcado por su impacto en Tampa Bay y su reconocimiento como uno de los corredores más destacados de su generación, mientras las autoridades investigan las circunstancias que rodearon su muerte en Oakland.