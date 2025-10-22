 Gordillo y Diego imponen récords en natación
Deportes

Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025

La quinta jornada de natación dejó en evidencia el dominio de los atletas guatemaltecos y los avances de la región en competencias de alto nivel.

Guatemala brilla en natación de los XII Juegos Centroamericanos 2025., @guatemala2025
Guatemala brilla en natación de los XII Juegos Centroamericanos 2025. / FOTO: @guatemala2025

La quinta jornada de natación de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 dejó momentos destacados para los atletas guatemaltecos, que dominaron varias pruebas antes de que la competencia se suspendiera temporalmente por lluvia y tormenta eléctrica.

Erick Gordillo fue el protagonista masculino de la jornada. El nadador guatemalteco se llevó dos medallas de oro, estableciendo un nuevo récord centroamericano en los 200 metros libres con un tiempo de 1:50.74 y ganando también los 100 metros mariposa con 54.50 segundos.

En la rama femenina, Melissa Diego logró un récord centroamericano en los 200 metros combinado individual con un tiempo de 2:21.55, superando a su compatriota Lucero Mejía (2:21.97) y a la costarricense Alondra Ortiz (2:25.69).

Triunfo colectivo 

La jornada concluyó con un triunfo colectivo: el relevo 4x100 metros libre femenino de Guatemala, integrado por Mejía, Belén Morales, Diego y Emilia Sandoval, se llevó la medalla de oro con un tiempo de 3:55.73, estableciendo otro récord centroamericano.

En pruebas de fondo, José Sáenz completó los 25.2 kilómetros en la Finca Carmona, Antigua Guatemala, obteniendo la medalla de bronce con un tiempo de 1:26.24 horas. El oro fue para Luis López de Honduras (1:21.02) y la plata para el costarricense Carlos Herrera (1:21.45).

La quinta jornada de natación dejó en evidencia el dominio de los atletas guatemaltecos y los avances de la región en competencias de alto nivel, pese a las interrupciones por condiciones climáticas adversas.

Fuente: Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

