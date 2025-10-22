Mundial 2026: Revelan sedes de concentración en México

La FIFA dio a conocer la lista oficial de hoteles y sedes de entrenamiento en México para la Copa del Mundo 2026, que se realizará de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá. Además de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que albergarán partidos oficiales, el país vecino contará con 13 complejos en nueve ciudades destinados a alojamiento y prácticas para las selecciones.
Las instalaciones incluyen centros deportivos de clubes de la Liga MX, complejos de alto rendimiento y hoteles de categoría internacional, con el objetivo de garantizar descanso, alimentación y entrenamiento óptimos para los equipos. Entre las ciudades con sedes destacan Cancún, Tijuana, Puebla, Querétaro, Torreón, Pachuca, Toluca y Ciudad de México.
FIFA busca descentralizar la experiencia mundialista
La FIFA busca descentralizar la experiencia mundialista, permitiendo que distintas regiones del país se involucren en la preparación de los equipos. En Cancún, por ejemplo, las selecciones podrán hospedarse en el Moon Palace o Fairmont Mayakoba, mientras entrenarán en Riviera Maya Training Site y Mayakoba Training Centre, respectivamente. Otros complejos incluyen la Universidad del Fútbol en Pachuca, el Centro de Alto Rendimiento en Ciudad de México y la Academia Atlas FC en Guadalajara.
México será sede de tres estadios oficiales: Estadio Azteca en Ciudad de México, Estadio Akron en Guadalajara y Estadio BBVA en Monterrey. Con esto, se convierte en el primer país en albergar tres Mundiales (1970, 1986 y 2026).
Hasta ahora, no se conocen los equipos que se concentrarán en cada sede, dado que el sorteo y la clasificación de todas las selecciones aún no se han definido. La FIFA confirmó que todas las instalaciones cumplen con los estándares internacionales de infraestructura, seguridad y hospedaje, asegurando que las selecciones que jueguen en territorio mexicano tendrán condiciones óptimas para su participación en el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.