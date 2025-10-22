 Mundial 2026: Revelan sedes de concentración en México
Deportes

Mundial 2026: México revela dónde se hospedarán y entrenarán las selecciones

Estas serán las 13 sedes de entrenamiento del Mundial 2026 en México.

Compartir:
Gianni Infantino y Claudia Sheinbaum., @Claudiashein/X.
Gianni Infantino y Claudia Sheinbaum. / FOTO: @Claudiashein/X.

La FIFA dio a conocer la lista oficial de hoteles y sedes de entrenamiento en México para la Copa del Mundo 2026, que se realizará de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá. Además de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que albergarán partidos oficiales, el país vecino contará con 13 complejos en nueve ciudades destinados a alojamiento y prácticas para las selecciones.

Las instalaciones incluyen centros deportivos de clubes de la Liga MX, complejos de alto rendimiento y hoteles de categoría internacional, con el objetivo de garantizar descanso, alimentación y entrenamiento óptimos para los equipos. Entre las ciudades con sedes destacan Cancún, Tijuana, Puebla, Querétaro, Torreón, Pachuca, Toluca y Ciudad de México.

Foto embed
Lista oficial de hoteles y campos de entrenamiento en México - UnoTV/México.

FIFA busca descentralizar la experiencia mundialista

La FIFA busca descentralizar la experiencia mundialista, permitiendo que distintas regiones del país se involucren en la preparación de los equipos. En Cancún, por ejemplo, las selecciones podrán hospedarse en el Moon Palace o Fairmont Mayakoba, mientras entrenarán en Riviera Maya Training Site y Mayakoba Training Centre, respectivamente. Otros complejos incluyen la Universidad del Fútbol en Pachuca, el Centro de Alto Rendimiento en Ciudad de México y la Academia Atlas FC en Guadalajara.

México será sede de tres estadios oficiales: Estadio Azteca en Ciudad de México, Estadio Akron en Guadalajara y Estadio BBVA en Monterrey. Con esto, se convierte en el primer país en albergar tres Mundiales (1970, 1986 y 2026).

Hasta ahora, no se conocen los equipos que se concentrarán en cada sede, dado que el sorteo y la clasificación de todas las selecciones aún no se han definido. La FIFA confirmó que todas las instalaciones cumplen con los estándares internacionales de infraestructura, seguridad y hospedaje, asegurando que las selecciones que jueguen en territorio mexicano tendrán condiciones óptimas para su participación en el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

En Portada

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridost
Nacionales

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridos

08:49 AM, Oct 22
Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025

09:08 AM, Oct 22
Solo Dios sabe: piloto atribuye a posible falla mecánica el accidente de bus en Mixcot
Nacionales

"Solo Dios sabe": piloto atribuye a posible falla mecánica el accidente de bus en Mixco

08:39 AM, Oct 22
Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos en los XII Juegos Centroamericanost
Deportes

Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos en los XII Juegos Centroamericanos

09:23 AM, Oct 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialredes socialesEE.UU.Juegos Centroamericanos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos