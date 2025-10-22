 Sub-21 de Guatemala avanza a semifinales de Centroamericanos
Deportes

Selección Sub-21 de Guatemala avanza a semifinales de Juegos Centroamericanos 2025

Los guatemaltecos derrotaron este día a los salvadoreños y se aseguran el primer lugar del grupo A.

La Selección Nacional de Guatemala Sub-21 es semifinalista de Juegos Centroamericanos 2025
La Selección Nacional de Guatemala Sub-21 es semifinalista de Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: FFG

La Selección Nacional de Guatemala, masculina Sub-21, tuvo este miércoles 22 de octubre su segunda presentación en la fase de grupos de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, los cuales se desarrollan en el territorio nacional desde el 18 de este mes y que tendrán su punto final el 30 de octubre.

Guatemala venía de un triunfo ante Nicaragua 3-1 con goles de Raúl Cruz, Héctor Prillwitz y Jair Asprilla, por lo que el objetivo ante los salvadoreños era conseguir el segundo triunfo y con ello avanzar a semifinales del torneo centroamericano.

El estadio Cementos Progreso, escenario deportivo que acoge los partidos de futbol 11, tanto en la rama femenina como masculina, fue el lugar donde los chapines demostraron sus capacidades y talentos ante los hermanos centroamericanos.

El triunfo final fue para Guatemala 2-0 con goles de Ariel Lon y Diego Fernández. Ese triunfo le permitió a los connacionales sumar 6 puntos y terminar la fase de grupo como líderes en el sector A. Guatemala es semifinalista de los Juegos Centroamericanos 2025 y quedan a la espera de su rival y todos los detalles relacionados a dichos juegos.

Este día, sigue la actividad del futbol masculino con el duelo entre Panamá-Honduras del grupo B.

La tercera fecha y cierre de grupos será este viernes 24 de octubre cuando a las 10:00 horas por el grupo A jueguen salvadoreños y nicaragüenses por el boleto a semifinales. Ambas selecciones perdieron ante Guatemala y solo aspirar al segundo lugar. Los chapines descansarán ese día.

Por el grupo B, Costa Rica se medirá a Panamá y ahí quedarán definidas las posiciones finales.   

Guatemala es semifinalista

Con dos triunfos cosechados y sin actividad para este viernes 24, Guatemala se ha asegurado el primer lugar con 6 puntos y espera a su rival para las semifinales, las cuales se jugarán el domingo 25.

  • Partido por el quinto lugar: Los terceros lugares del grupo A y B (09:30 horas)
  • Semifinal 1: Guatemala, líder del A, frente al segundo lugar del B, que está por definirse (12:30 horas)
  • Semifinal 2: 1B vs. 2ª (15:30 horas).

