 Yamal publica por "error" una foto íntima con Nicki Nicole
Deportes

Yamal publica por "error" una foto íntima con Nicki Nicole y la borra minutos después

Yamal causa revuelo al borrar una foto con Nicki Nicole tras publicarla por error.

Lamine Yamal y Nicki Nicole, Redes sociales
Lamine Yamal y Nicki Nicole / FOTO: Redes sociales

La noche que debía ser de celebración para Lamine Yamal terminó generando revuelo en redes sociales. Minutos después de la victoria del Barcelona ante el Olympiakos en la Champions League, el joven delantero publicó una fotografía junto a su novia, la cantante argentina Nicki Nicole, y su hermano menor. En la imagen, ambos aparecían sonrientes, en un ambiente familiar que transmitía felicidad y complicidad.

Sin embargo, la publicación desapareció pocos minutos después. El gesto encendió las especulaciones entre los seguidores, que rápidamente comentaron la repentina eliminación del post. Aunque Yamal no ofreció ninguna explicación, los aficionados debatieron si se trató de un descuido o de una decisión para proteger su vida privada.

Fuentes cercanas al entorno del jugador indicaron que la eliminación de la foto podría haberse debido a "motivos personales", aunque no se descarta que el club haya recomendado prudencia dada la atención mediática que rodea al futbolista de solo 18 años.

Yamal lanza beso a la grada 

El momento también coincidió con un gesto romántico en el campo, tras marcar un gol, Yamal lanzó un beso hacia la grada, donde se encontraba Nicki Nicole. Las cámaras captaron cómo la artista correspondía simulando atraparlo con la mano, un detalle que desató comentarios y memes en redes.

El episodio refleja el delicado equilibrio entre la fama y la intimidad en la era digital, especialmente para figuras tan jóvenes. Para Yamal, una de las mayores promesas del futbol europeo, la experiencia podría servir como recordatorio de que no todos los momentos personales necesitan compartirse públicamente, por más espontáneos o felices que parezcan.

