Guatemala define precios y logística para Eliminatorias

La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) ofreció este jueves detalles importantes sobre la venta de boletos y la logística para los próximos partidos de las Eliminatorias Mundialistas ante Panamá y Surinam, encuentros en los que la selección nacional se encuentra a solo dos victorias de asegurar su clasificación a su primera Copa del Mundo.
Uno de los anuncios más relevantes fue el cambio de la ticketera oficial. Debido a irregularidades detectadas con la anterior plataforma, la FFG decidió contratar a TicketShow, empresa originaria de Costa Rica con 10 años de experiencia en venta de boletos para eventos deportivos, y que ya ha trabajado en Guatemala con el club Municipal. "La plataforma es 100% segura y confiable", aseguró Johan Villalobos, representante de la ticketera. Entre sus sistemas destacan medidas avanzadas para evitar reventa, control de acceso mediante tecnología de QR y la posibilidad de abrir el código solo horas antes del evento, según indique la federación.
Federación de Guatemala brinda detalles de precios y logística
Los boletos físicos estarán disponibles en dos centros de Bantrab: Centro de Negocios en zona 15 y Centro Piace en zona 9 capitalina. Allí los aficionados podrán pagar sus entradas y recibirlas vía electrónica, ya que la venta será 100% digital, sin posibilidad de impresión. Cada persona podrá adquirir un máximo de tres boletos y deberá ingresar al estadio acompañada de quienes compró sus entradas; no se permitirán capturas de pantalla ni transferencias de los códigos QR. Además, se implementarán varios anillos de seguridad en el estadio para garantizar el control y la integridad del evento.
Los precios oficiales anunciados son los siguientes: General Norte: Q500, Preferencia: Q1,200, Preferencia Visita: Q1,200 y Tribuna: Q1,700, con un cargo adicional de Q30 por boleto.
La venta física comenzará el martes 4 de noviembre, alrededor de las 9:00 a.m., y posteriormente se realizará únicamente de forma online. La distribución de boletos contempla 5,000 para el público general y 2,000 para patrocinadores, familiares de jugadores y miembros de la federación.
Con estas medidas, la FFG busca garantizar una experiencia segura, ordenada y justa para los aficionados que esperan apoyar a la selección guatemalteca en la recta final hacia su histórica clasificación al Mundial.