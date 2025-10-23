Leo Messi renueva contrato con el Inter Miami

Lionel Messi, capitán y máxima figura del Inter Miami CF, ha renovado oficialmente su contrato con el club hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS), con una opción adicional por un año más. El anuncio fue acompañado por un emotivo video titulado "Está en casa", donde se ve al astro argentino firmando su nuevo acuerdo en un escritorio antes de aparecer sobre el césped de lo que será el nuevo estadio del equipo. La escena simboliza no solo su compromiso con la institución, sino también su arraigo con la ciudad y su proyecto deportivo a largo plazo.
Messi llegó al Inter Miami el 15 de julio de 2023 como jugador franquicia, marcando un antes y un después en la historia de la MLS. Su fichaje rompió récords de audiencia, ventas y asistencia en los estadios, mientras el club se transformaba en una de las principales referencias del fútbol norteamericano. Desde su debut, el argentino ha elevado el nivel competitivo del equipo y ha contribuido a fortalecer la imagen de la liga en el panorama internacional.
Los números de Messi con el Inter Miami
Bajo su liderazgo, el Inter Miami ha conseguido importantes logros. En su primera temporada completa, Messi llevó al conjunto floridano a conquistar la Leagues Cup 2023, el primer trofeo en la historia del club. Posteriormente, inspiró al equipo para ganar el Supporters’ Shield 2024, al tiempo que rompía el récord de puntos en una sola temporada. En lo individual, el capitán de la selección argentina fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS 2024 y se adjudicó la Bota de Oro 2025 tras anotar 29 goles en 28 partidos, reafirmando su estatus como una leyenda viviente del deporte.
De cara al futuro, Messi ha sido nuevamente nominado al premio MVP de la MLS 2025, con la posibilidad de convertirse en el primer futbolista en la historia de la liga en obtenerlo dos años consecutivos. Mientras tanto, el Inter Miami se prepara para disputar la primera ronda de los playoffs frente al Nashville SC en el Chase Stadium, con el objetivo de conquistar la tan ansiada MLS Cup 2025. Con esta renovación, Lionel Messi no solo extiende su compromiso con el club, sino que consolida su legado en el fútbol estadounidense y su influencia en la evolución del deporte en la región.