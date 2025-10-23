 Suspenden a Ruth Chepng'etich, récord mundial en maratón
Suspenden a Ruth Chepng'etich, poseedora del récord mundial en maratón

Ruth Chepng'etich fue sancionada tres años por dopaje tras un positivo por diurético; sus récords y logros previos al 14 de marzo de 2025 se mantienen intactos.

Suspenden a Ruth Chepngetich, poseedora del récord mundial en maratón - EFE
Suspenden a Ruth Chepngetich, poseedora del récord mundial en maratón / FOTO: Agencia EFE

La Unidad de Integridad de Atletismo (AIU) anunció este jueves la sanción de tres años a Ruth Chepng’etich, plusmarquista mundial de maratón, tras admitir infracciones de las normas antidopaje debido al consumo de un diurético prohibido. La atleta, de 31 años y excampeona mundial de maratón, había dado positivo por hidroclorotiazida (HCTZ) en una muestra recogida el 14 de marzo, lo que llevó a una investigación exhaustiva por parte del organismo. Chepng’etich aceptó los cargos y la sanción, reconociendo los hechos.

La AIU explicó que los diuréticos, como el HCTZ, se utilizan comúnmente para ocultar la presencia de otras sustancias prohibidas en la orina, aunque también pueden aparecer como contaminantes en medicamentos. En el caso de Chepng’etich, la concentración detectada fue de 3800 ng/ml, muy por encima del límite mínimo de 20 ng/ml establecido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Durante la investigación, la atleta no pudo ofrecer una explicación convincente y se revisaron sus suplementos, medicamentos y registros de su teléfono móvil para descartar contaminación accidental.

¿Qué pasará con Ruth Chepng’etich y sus marcas?

Posteriormente, Chepng’etich declaró que había tomado un medicamento de su empleada doméstica mientras estaba enferma, sin verificar previamente su contenido. También admitió haber olvidado informar de este incidente a los investigadores y envió evidencia fotográfica del medicamento, que claramente indicaba la presencia de HCTZ. La AIU consideró estas explicaciones poco creíbles y clasificó la infracción como un dolo indirecto, ampliando inicialmente la sanción a cuatro años. Sin embargo, al admitir la infracción y aceptar la sanción dentro del plazo establecido, la atleta obtuvo una reducción automática de un año, fijando finalmente la pena en tres años.

El director de la AIU, Brett Clothier, señaló que el caso ha sido resuelto, aunque la unidad continuará investigando el material sospechoso recuperado del teléfono de la atleta para descartar nuevas infracciones. Por su parte, David Howman, presidente de la AIU, destacó que este caso demuestra que "nadie está por encima de las normas" y resaltó la importancia del compromiso del sector con la integridad del atletismo. Mientras tanto, todos los récords y logros de Chepng’etich anteriores al 14 de marzo de 2025 se mantienen intactos.

