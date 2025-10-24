Lamine Yamal asegura que el Real Madrid "roba y se queja"

El fútbol español vuelve a detenerse este domingo 26 de octubre, cuando el mundo entero pondrá los ojos en una nueva edición del Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, antes de que ruede el balón, uno de los protagonistas del conjunto azulgrana ya se ha encargado de encender la previa con unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar: Lamine Yamal.
El joven delantero culé, considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial, protagonizó un momento tenso durante una intervención en el programa previo a una nueva jornada de la Kings League, la competición impulsada por Gerard Piqué. Como es sabido, Yamal cuenta con su propio equipo dentro del torneo, "La Capital", el cual preside junto al streamer Lautaro del Campo, conocido popularmente como "La Cobra".
Lamine Yamal enciende el Clásico
Durante su participación en el programa, Yamal tuvo un cruce verbal con Ibai Llanos, uno de los streamers más populares de España y reconocido seguidor del Real Madrid, además de presidente del equipo Porcinos FC en la Kings League.
El desencadenante del tenso intercambio llegó cuando se le preguntó a Lamine si consideraba que Porcinos FC era similar al Real Madrid. Con una sonrisa provocadora, el jugador del Barça respondió sin titubeos: "Sí, roban, se quejan..."
Las palabras del atacante no pasaron desapercibidas y generaron incomodidad inmediata en el plató, especialmente por la cercanía del Clásico. Ibai, visiblemente sorprendido, trató de mantener el tono distendido, aunque el ambiente se volvió más tenso conforme avanzaba la conversación.
Lejos de suavizar el clima, Yamal continuó lanzando dardos cuando se mencionó el esperado enfrentamiento entre Madrid y Barça: "Tampoco te lo pienses mucho, que vas a perder", dijo el joven blaugrana dirigiéndose a Ibai, quien le replicó con un toque de ironía: "Pero tienes que marcar en el Bernabéu".
La respuesta de Lamine no se hizo esperar:
"Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?", recordando el 0-4 del Barcelona en el feudo blanco la temporada pasada, donde fue una de las figuras del encuentro junto a Robert Lewandowski y Raphinha.
Estas declaraciones rápidamente se hicieron virales en redes sociales, generando un debate encendido entre aficionados y periodistas. Algunos defienden la actitud del joven futbolista, destacando su personalidad y confianza, mientras que otros consideran que se trata de una provocación innecesaria en vísperas de un partido tan importante.
Lo cierto es que Lamine Yamal, con apenas 18 años, ha dividido a la afición española. Sus palabras, lejos de pasar inadvertidas, han añadido un ingrediente extra a la ya de por sí intensa rivalidad entre merengues y culés. El Clásico del domingo promete ser una auténtica batalla futbolística, no solo por los tres puntos, sino también por el orgullo y la rivalidad histórica que separa a los dos gigantes de España. Quedará por ver si las palabras del joven prodigio sirven como combustible para motivar a su equipo... o si terminan dándole alas al rival.