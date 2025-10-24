 Lamine Yamal asegura que el Real Madrid "roba y se queja"
Deportes

Lamine Yamal calienta la previa del Clásico con comentarios sobre el Real Madrid

En la previa del Clásico, Lamine Yamal no se guardó nada y desató la polémica con una frase dirigida al Real Madrid: "Sí, roban, se quejan...".

Compartir:
Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona - instagram @lamineyamal
Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona / FOTO: instagram @lamineyamal

El fútbol español vuelve a detenerse este domingo 26 de octubre, cuando el mundo entero pondrá los ojos en una nueva edición del Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, antes de que ruede el balón, uno de los protagonistas del conjunto azulgrana ya se ha encargado de encender la previa con unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar: Lamine Yamal.

El joven delantero culé, considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial, protagonizó un momento tenso durante una intervención en el programa previo a una nueva jornada de la Kings League, la competición impulsada por Gerard Piqué. Como es sabido, Yamal cuenta con su propio equipo dentro del torneo, "La Capital", el cual preside junto al streamer Lautaro del Campo, conocido popularmente como "La Cobra".

Lamine Yamal enciende el Clásico

Durante su participación en el programa, Yamal tuvo un cruce verbal con Ibai Llanos, uno de los streamers más populares de España y reconocido seguidor del Real Madrid, además de presidente del equipo Porcinos FC en la Kings League.

El desencadenante del tenso intercambio llegó cuando se le preguntó a Lamine si consideraba que Porcinos FC era similar al Real Madrid. Con una sonrisa provocadora, el jugador del Barça respondió sin titubeos: "Sí, roban, se quejan..."

Las palabras del atacante no pasaron desapercibidas y generaron incomodidad inmediata en el plató, especialmente por la cercanía del Clásico. Ibai, visiblemente sorprendido, trató de mantener el tono distendido, aunque el ambiente se volvió más tenso conforme avanzaba la conversación.

Lejos de suavizar el clima, Yamal continuó lanzando dardos cuando se mencionó el esperado enfrentamiento entre Madrid y Barça: "Tampoco te lo pienses mucho, que vas a perder", dijo el joven blaugrana dirigiéndose a Ibai, quien le replicó con un toque de ironía: "Pero tienes que marcar en el Bernabéu".

La respuesta de Lamine no se hizo esperar:

"Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?", recordando el 0-4 del Barcelona en el feudo blanco la temporada pasada, donde fue una de las figuras del encuentro junto a Robert Lewandowski y Raphinha.

Estas declaraciones rápidamente se hicieron virales en redes sociales, generando un debate encendido entre aficionados y periodistas. Algunos defienden la actitud del joven futbolista, destacando su personalidad y confianza, mientras que otros consideran que se trata de una provocación innecesaria en vísperas de un partido tan importante.

Lo cierto es que Lamine Yamal, con apenas 18 años, ha dividido a la afición española. Sus palabras, lejos de pasar inadvertidas, han añadido un ingrediente extra a la ya de por sí intensa rivalidad entre merengues y culés. El Clásico del domingo promete ser una auténtica batalla futbolística, no solo por los tres puntos, sino también por el orgullo y la rivalidad histórica que separa a los dos gigantes de España. Quedará por ver si las palabras del joven prodigio sirven como combustible para motivar a su equipo... o si terminan dándole alas al rival.

Foto embed
El '304' de Lamine Yamal, marca registrada en la UE - EFE

En Portada

Arévalo resalta llegada de Villeda como ejemplo de la renovación que se impulsa en Gobernaciónt
Nacionales

Arévalo resalta llegada de Villeda como ejemplo de la renovación que se impulsa en Gobernación

07:27 AM, Oct 24
Vuelta Guatemala 2025: ¡Y se abre, se abre la puerta de los sustos!t
Deportes

Vuelta Guatemala 2025: ¡Y se abre, se abre la puerta de los sustos!

06:56 AM, Oct 24
Guatemala pedirá apoyo del FBI para recapturar a reos fugadost
Nacionales

Guatemala pedirá apoyo del FBI para recapturar a reos fugados

08:01 AM, Oct 24
Premios intermedios de la Vuelta a Guatemala 2025 t
Deportes

Premios intermedios de la Vuelta a Guatemala 2025

06:56 AM, Oct 24

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadEstados UnidosJuegos CentroamericanosSeguridad vialredes socialesFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos