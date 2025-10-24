Un club donde jugó Méndez-Laing cerca de la bancarrota

El Sheffield Wednesday, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol inglés, atraviesa actualmente una de sus peores crisis financieras. El equipo del Championship ha sido sancionado este viernes con la pérdida de doce puntos tras declararse insolvente, de acuerdo con las regulaciones de la English Football League (EFL). Esta medida automática refleja la gravedad de la situación, similar a la que enfrentó el Derby County en 2021, que descendió tras su deducción de puntos y tardó dos años en regresar a la Segunda división.
La EFL confirmó que el propietario del club, el empresario tailandés Dejphon Chansiri, ha iniciado los procedimientos legales para nombrar administradores tanto para la sociedad propietaria del estadio Hillsborough como para el club mismo. "Esto presenta al Sheffield Wednesday la oportunidad de avanzar en una venta y asegurar un futuro con un nuevo dueño", indicó la liga en su comunicado oficial, mientras comienzan las conversaciones con los administradores para garantizar la continuidad del club y proteger a jugadores, empleados y aficionados.
Méndez-Laing jugó en el Sheffield Wednesday
Actualmente colistas del Championship y a quince puntos de la salvación, los 'Owls' corren un serio riesgo de descender a la League One apenas dos años después de su ascenso, tras finalizar duodécimos la temporada pasada. Bajo la gestión de Chansiri, el club ha sufrido retrasos en los pagos a jugadores y trabajadores, acumulando deudas superiores al millón de euros y recibiendo varias sanciones de la EFL. La falta de inversión del propietario, sumada al descontento de los aficionados, ha profundizado la crisis; incluso se llegó a solicitar a los seguidores que recaudaran fondos para evitar sanciones adicionales.
Históricamente, el Sheffield Wednesday es un club de gran prestigio en Inglaterra, con cuatro títulos de liga, tres FA Cups y una Copa de la Liga en su palmarés. La última participación en la Premier League data de la temporada 1999-2000.
Entre sus figuras recientes destacó Nathaniel Méndez-Laing, futbolista inglés-guatemalteco que jugó 19 partidos en la campaña 22/23, antes de continuar su carrera en el Derby County y posteriormente en el MK Dons. Hoy, el club se enfrenta a un futuro incierto, donde la venta a un nuevo propietario podría ser la clave para recuperar estabilidad y devolver al histórico equipo a la senda del éxito.