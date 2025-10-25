 Las motos de Emisoras Unidas en Vuelta a Guatemala 2025
Deportes

Así implementó Emisoras Unidas, las unidades motorizadas en Vuelta a Guatemala

Este recurso fue idea de Marco Tulio Ipuerto tras su experiencia en giros como el de Francia, Italia y España.

Compartir:
Kike Rodríguez, Marco Tulio Ipuerto y Fredy López en la unidad motorizada de la Vuelta a Guatemala 2025
Kike Rodríguez, Marco Tulio Ipuerto y Fredy López en la unidad motorizada de la Vuelta a Guatemala 2025 / FOTO: Alex Meoño

Antes de la partida de la segunda etapa de la 64 Vuelta a Guatemala 2025, las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala contaron sus anécdotas y experiencias que les ha brindado ser parte de la unidad motorizada del Grupo Emisoras Unidas la cual ha cubierto por muchos años el máximo evento ciclístico.

Tradicionalmente, a Marco Tulio Ipuerto, director general de Deportes de Emisoras Unidas, se le ve en la unidad máster que encabeza la caravana ciclística, unidad móvil donde recibe todos los datos relacionados a la competencia y que posteriormente son trasladado a la audiencia del 989.7 F; y su radio en línea con la gran emoción de la narración que acompaña Rubén Darío Arcila.

Pero esta mañana, Marco Tulio Ipuerto aparece sobre una de las tres unidades motorizadas que usa Emisoras Unidas de Guatemala en la Vuelta 2025, y desde ahí contó la experiencia y cómo fue adaptada esas unidades de dos ruedas a las transmisiones radiales en vuelta ciclística. 

El nacido en Colombia recordó "las historias de la vida profesional", y dijo: "Hace más de 40 años yo iba en una moto en mis primeros compases en las carreras de ciclismo, pero no tenía todo ese andamiaje; era una moto normal".

Ipuerto recordó como trabajaba en los giros de Italia, Francia y España, y que eso fue una obsesión para que, en Guatemala, Emisoras Unidas implementara una unidad neurotizada. También destacó que no solamente es la motocicleta, sino las voces que le dan vida al evento y se refirió a Kike Rodríguez y Fredy López, quienes se transportan en la moto 1 y moto 2, respectivamente. Hay una tercera moto que le corresponde a la unidad digital.

Foto embed
Alejandro Chet entrevistando a las voces de El Mejor Equipo - Alex Meoño

Anécdotas de Kike Rodríguez y Fredy López

En su intervención, la cual incluyó un abrazo fraterno entre Kike Rodríguez y Marco Tulio Ipuerto, "Kike Gol" recordó: "Eso de implementar las motos en Emisoras Unidas de Guatemala surge desde la venida de Marco para tener esa información".

Rodríguez recordó cómo fueron esas primeras transmisiones, donde Luis Emilio Chávez llevaba el equipo FM en el tanque de la motocicleta. Más adelante, ya fue incorporado el equipo en la parte trasera.

Kike Rodríguez recuerda que en 1998 él se subió a la motocicleta ya para hacer un relato sobre la unidad de dos ruedas.

Por su parte, Fredy López, resaltó "el suplicio, el drama y los momentos difíciles para los pedalistas", quienes van luchando en la parte detrás del pelotón. "Hay algunos que pierden el paso o sufren contingencias con su vehículo, y nosotros estamos ahí para relatarle esos momentos difíciles", dijo "Fredy Futbol".  

López explicó que su responsabilidad y trabajo en la mota 2 es hacer relevos, cronometrajes y las referencias de tiempo.

En Portada

Requisan cárcel Fraijanes II y allanan casas por fuga de reost
Nacionales

Requisan cárcel Fraijanes II y allanan casas por fuga de reos

07:26 AM, Oct 25
Xabi Alonso palpita su primer Clásico como técnico del Real Madridt
Deportes

Xabi Alonso palpita su primer Clásico como técnico del Real Madrid

06:50 AM, Oct 25
Luce muy joven, Laura Pausini cautiva con su aspecto a sus 51 años t
Farándula

"Luce muy joven", Laura Pausini cautiva con su aspecto a sus 51 años

07:04 AM, Oct 25
La baja de Flick es muy importante, asegura su asistentet
Deportes

"La baja de Flick es muy importante", asegura su asistente

07:01 AM, Oct 25

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadJuegos CentroamericanosEstados UnidosEE.UU.Seguridad vial#liganacionalPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos