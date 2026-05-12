Al Hilal pospone el alirón del Al Nassr en el tiempo añadido

El desenlace de la Saudí Pro League ha dado un giro dramático después de que el Al Hilal SFC lograra empatar en el minuto 90+8 ante el Al Nassr FC, en un partido marcado por un grosero error del portero Bento en el tramo final. Cuando todo parecía encaminado para que el Al Nassr celebrara el título, el tanto agónico del conjunto rival aplazó el alirón hasta la última jornada del campeonato.
Con este resultado, el Al Nassr se mantiene en lo más alto de la clasificación con una ventaja de cinco puntos sobre el Al Hilal, aunque su principal perseguidor cuenta con un partido menos disputado. La lucha por el título sigue abierta, pero el equipo de Riad continúa dependiendo de sí mismo para proclamarse campeón, en una recta final que promete máxima tensión.
Cristiano Ronaldo en busca de su primer título en Arabia Saudí
En la jornada decisiva, el Al Nassr recibirá al Damac FC en casa, mientras que el Al Hilal visitará al Al Fayha FC. Ambos encuentros serán determinantes para definir el campeón de la temporada, en una lucha que llega completamente abierta al último capítulo.
Para Cristiano Ronaldo, la situación representa una nueva oportunidad para conquistar la Saudí Pro League en su etapa en Arabia Saudita. El delantero portugués, pieza clave del Al Nassr, afronta el cierre de temporada con la posibilidad de asegurar un título que ha estado persiguiendo desde su llegada al club, en un desenlace que promete máxima emoción.