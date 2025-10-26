 Frenkie De Jong sale en defensa de Lamine Yamal
Deportes

Frenkie De Jong sale en defensa de Yamal tras polémicas declaraciones

El Real Madrid-Barcelona terminó con bronca tras los reclamos por parte de los jugadores madridistas a Lamine Yamal.

Al final del partido, jugadores del Real Madrid recriminaron a Lamine Yamal
Al final del partido, jugadores del Real Madrid recriminaron a Lamine Yamal / FOTO: EFE

Frenkie De Jong, centrocampista neerlandés del Barcelona, lamentó la derrota frente al Real Madrid, calificó de "exagerado" todo lo que ocurrió al final del encuentro, con jugadores blancos corriendo hacia Lamine Yamal, al que defendió de unas declaraciones que su compañero hizo hace unos días y de las que él considera que "no dijo directamente" que su rival "roba".

El Real Madrid, con goles del francés Kylian Mbappé y el británico Jude Bellingham en la primera parte, venció al Barcelona, que solo marcó un tanto por medio de Fermín.

Al término del partido se montó una tangana en la zona de los banquillos, a la entrada de los vestuarios, en la que jugadores de uno y otro equipo se enzarzaron en declaraciones y aspavientos.

"Vi cuando el árbitro pitó el final que había jugadores del Real Madrid corriendo hacia Lamine. Fue un poco exagerado todo, pero es cosa de ellos y ellos sabrán por qué lo hicieron", dijo De Jong, que criticó la actitud de Dani Carvajal, capitán del Real Madrid y la selección española, con su compañero Lamine Yamal.

"Le puede hablar por privado si le conoce y no hacer gestos. O llamar por teléfono", apuntó el centrocampista del Barcelona, que también defendió a su compañero, que la pasada semana hizo unas declaraciones en las que dejaba entrever que el Real Madrid podía robar.

"Lamine no ha dicho que roba, directamente no. Está en la Kings League, le crean algo, y yo no le he escuchado diciendo eso. Es muy exagerado y puedo entender que estén enfadados, pero no ha sido tan grande", concluyó.

Marcus Sorg: "No ha sido fácil para Lamine"

 El alemán Marcus Sorg, segundo entrenador del Barcelona en sustitución del sancionado Hansi Flick en el clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-1), reconoció que "no ha sido" un partido "fácil" para Lamine Yamal por el ambiente, por el marcaje de los jugadores del Real Madrid y porque, tras "la lesión" necesita "ritmo" para recuperar su mejor versión. "No ha sido fácil para Lamine. Hemos hablado en el descanso y teníamos que buscarle más en el uno contra uno. Han sido mejores que nosotros, lo tenemos que aceptar. Lamine lo ha intentado todo, pero los defensores han hecho un gran trabajo y tenemos que aceptarlo", dijo en rueda de prensa.

*Información EFE.

